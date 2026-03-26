Полицията разби схеми във "Факултета", в радара влезе и Киро Японеца

Вече втори ден полицията провежда спецакция в столичния кв. „Факултета“ срещу купуването на гласове, като до момента са задържани 24 души, съобщи директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Той разкри и схемите, на които са се натъкнали при проверките.

"Изготвени са списъци във фризьорски салони и магазини за дрехи, където предполатаме, че за да се избегне начина на предаване на финансови средства, се поемат определени ангажименти, т.е. да не заплащат за съответната стока или за съответната услуга, които предлагат търговските обекти. Преобладават суми между 50 и 100 евро, за които се предполага, че ще се закупи съответният глас. Проверени са и множество обекти за бързи кредити, залoжни къщи. Там също са установени такива списъци на тефтери и на отделни листи. Разпитват се хора за съпричастност. Различни са обясненията за парите, в повечето случаи изпадат в защитна версия, която не отговаря на реалната обстановка", обясни Николов.

Вчера е проверена финансова къща, в близост до адреса на Кирил Кирилов-Японеца. Самият той се е появил по време на действията на полицаите. Не е задържан, въпреки, че според информацията на униформените той е фиктивният собственик на финансовата къща.

"На същия адрес бяха установени много списъци с имена и суми срещу тях. Откриха се и около 6000 евро на адреса, но акцията не е насочена конкретно срещу Киро Японеца. Просто проверяваме всички знакови лица. По този повод мога да му съобщя да не се чувства специален", каза още комисар Любомир Николов.

Николов посочи, че по време на акцията на СДВР са открити и около килограм метамфетамин, около 700 гр. вакуумирана трева и множество списъци с хора и суми срещу имената.