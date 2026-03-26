Няма замърсяване на морето, което да е причина за масова смъртност на защитени видове край Шабла

Изпълняващият длъжността директор на Регионална инспекция по околна среда и води – Варна, инж. Христина Генова днес информира областният управител, че няма замърсяване на черноморките води край Шабла, което да е причина за масова смъртност на защитени видове.

Информацията е в резултат на направените изследвания от специалисти от Басейнова дирекция “Черноморски район“, които при посещението, след подадените сигнали, на място взеха проби от морето. За да се установи причината за смъртността при буревестниците, както и намерените тела на делфини се очакват резултатите от изследванията на “Зелени Балкани“.

Днес експерти от РИОСВ Варна и БДЧР отново взеха проби от морската вода за изследване, но този път в района на залива в Каварна. Сигнал за замърсяване и миризма на нефтен продукт във въздуха е подаден от граждани на тел. 112, в резултат на което екипи на двете институции предприеха действия.

Областният управител Асен Атанасов посети морската зона на Каварна и проведе разговори с експертите. Очаква се резултат от пробите, за да се определи начина, по който трябва да се извърши почистването на морето в залива.