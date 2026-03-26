Двама от намушканите са в “Пирогов”, другите двама във ВМА

На тях им предстои лечение, но не са с опасност за живота

26.03.2026 | 22:08 ч.
БГНЕС

Двама от пострадалите при нападението тази вечер в района на метростанция “Васил Левски” са настанени в “Пирогов”, откъдето съобщиха, че в Спешното отделение на университетската болница са транспортирани двама германски граждани. 

Пострадалите са мъже на 63 и 65 години и са преминали подробни прегледи и изследвания. Те имат наранявания, които изискват оперативно лечение. И двамата са без непосредствена опасност за живота към момента. 

От Центъра за спешна медицинска помощ казаха още, че около 15 минути по-късно е получен втори сигнал за две момичета, които са намушкани на спирката на автобус 94 на бул. "Черни връх" в посока хотел "Хемус". И двете момичета отново са германски граждани. Те са откарани във Военно-медицинска академия.

От там съобщиха за БТА, че тази вечер са транспортирани две жени – на 26 и 30 години, немски граждани, пострадали при инцидент в София. След извършените медицински прегледи са установени прободни наранявания в областта на ръцете. Няма опасност за живота им.

Припомняме, че тази вечер след скандал жена намушка четирима в центъра на София и избяга от мястото на инцидента. В момента нападателката се издирва.

нападение нож метростанция Васил Левски София наръгани Пирогов ВМА
