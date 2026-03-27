МОН предлага: Средна такса от 545€ за студент, кандидатстване - 40€

Министерството на образованието и науката предлага нови размери на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2026/2027 година. Това става ясно от доклад на министъра на образованието проф. Сергей Игнатов до Министерския съвет.

Според предложението средният размер на годишната такса за обучение на студенти ще достигне 545 евро, а кандидатстването ще струва средно 40 евро. За докторантите таксите са значително по-високи – около 1130 евро годишно при кандидатстване от 130 евро.

Решението ще засегне над 147 000 студенти и докторанти в страната, обучаващи се както в редовна, така и в задочна форма.

Размерът на таксите варира според професионалното направление. Най-ниски са таксите в педагогическите специалности – около 440 евро годишно.

В същото време най-високи остават таксите в област "Изкуства", където студентите ще плащат средно 820 евро. Следват специалностите в "Здравеопазване и спорт" с около 615 евро.

За техническите, природните и аграрните науки таксите се очаква да бъдат около 515 евро, а за хуманитарните и социалните около 460 евро.

Документът предвижда и ясни правила за таксите на чуждестранните студенти извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Те няма да могат да бъдат по-ниски от нормативно определените разходи за обучение.

В същото време курсантите във военните висши училища остават освободени от такси за обучение, съгласно действащото законодателство.

От Министерството на образованието уточняват, че предложените промени няма да окажат влияние върху държавния бюджет. Проектът вече е публикуван за обществено обсъждане и е съгласуван с академичните институции.

Очаква се Министерският съвет да разгледа и приеме окончателно решението в следващите заседания.