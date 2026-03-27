Адемов: По 500 заявления на час се подават за помощта за горивата

До средата на петъчния ден има подадени над 12 800 заявления за компенсация от 20 евро във връзка с повишаването на цените на горивата. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на работно посещение в община Самуил. Той допълни, че средно на час се подават по около 500 заявления. Агенцията за социално подпомагане, където постъпват заявленията, отчита и пикови часове с над 1000 заявления на час.

„Веднага, щом има готовност, този пакет ще бъде представен”, обясни Адемов, цитиран от пресцентъра на МТСП.

Министърът коментира и сигналите за използване на социалните инструменти като начин за въздействие върху вота на избирателите.

„Ние вече сме сезирали прокуратурата за опити за такъв тип нарушения, за използването на социалната система за налагане на така наречения контролиран вот”, обясни Адемов. Той допълни, че се надява държавното обвинение да извърши щателни проверки: „Защото уязвимият контингент е изключително чувствителен и лесно податлив на такъв тип влияние”.

Такова влияние често е продиктувано от обвързаности на служителите в регионалните социални служби с представители на местната власт.

„Това, което правим, не е атака срещу местната власт, не е атака срещу социалните работници. Това е атака срещу грозните явления, заради които всъщност хората не гласуват”, отбеляза Адемов.

Проверяват се и всички сигнали за опити за злоупотреби с хранителните пакети за най-уязвимите, финансирани със средства на Европейски социален фонд плюс. „Ние се опитваме да проверим абсолютно всички. Защото опитът да се злоупотреби с тази европейска солидарност и да се прехвърли като заслуга на политически партии или определени местни авторитети – да ги наречем така, са налице”, обясни министърът.

Той припомни, че в Министерството на труда и социалната политика има открита телефонна линия, на която може да се подават сигнали, както и специална форма на неговия сайт. Това може да се случва и чрез електронна поща или на място.



Социалният министър посети община Самуил, където се запозна отблизо с опита на местната власт в изграждането и управлението на социалните услуги.

„През последните 10 и повече години общината се утвърди като своеобразна столица на социалните услуги. Една малка община, като община Самуил, има разкрити 15 функциониращи социални услуги”, обясни Адемов. Той беше категоричен, че държавата трябва да подкрепя такива общини.

Министър Адемов посети Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, където има разкрита паралелка за подготовка на служители в социалната сфера. Завършващите имат възможност да получат стипендия от местната власт, за да продължат обучението си по специалността в Шуменския университет. След това те могат да намерят реализация в множеството социални услуги в община Самуил.

„Това е изключително важно, защото местни кадри имат възможността за професионална реализация, да останат тук в общината. Това помага за прекратяването на обезлюдяването на малките общини”, обясни Адемов.