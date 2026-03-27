И полски полицаи ще пазят по родното море това лято

Полски полицаи ще бъдат командировани за летния сезон в курортите край Бургас. Това бе обсъдено на среща между ръководството на ОДМВР – Бургас, директора ст. комисар Николай Ненков и началника на отдел „Охранителна полиция и КАТ“ комисар Марин Димитров, както и временно управляващата посолството на Полша в София г-жа Анна Янишевска-Фрончек.

На срещата присъства и почетният консул на Полша в Несебър г-жа Лидия Барбара Пиетшик-Вангелова.

Обсъдена бе и подготовката за летния сезон по Южното Черноморие, съобщават от полицията.

Освен от Полша, това лято командировани полицаи ще има и от Германия, Румъния и Чехия. Основната им задача ще бъде да работят съвместно с българските си колеги в курортите, посещавани от техни туристи.

Те ще съдействат за намаляване на нарушенията, преодоляване на езиковата бариера и опазване на обществения ред в курортите с най-силен туристически поток.