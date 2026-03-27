Правителството предлага пакет от мерки заради кризата в Близкия изток

Министър-председателят Андрей Гюров и министри от служебния кабинет ще представят пакет от мерки за преодоляване на последствията от кризата в Близкия изток и отражението им върху гражданите и бизнеса в България.

Това ще се случи днес, от 19.00 ч. в сградата на Министерския съвет.

Вече е в сила мярката в подкрепа на най-нуждаещите се физически лица в размер на 20 евро на месец заради високите цени на горивата. Над 12 800 заявления за компенсация са подадени към 12:00 ч. днес, съобщи по-рано през деня служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов. От Министерството на труда и социалната политика посочиха, че средно на час се подават по около 500 заявления. Агенцията за социално подпомагане, където постъпват заявленията, отчита и пикови часове с над 1000 подадени на час.

През последните дни служебното правитество проведе поредица срещи с ключови сектори във връзка с изготвянето на цялостен пакет от мерки след началото на кризата в Близкия изток. Премиерът Гюров припомни, че страната разполага с възможности в рамките на удължителния бюджет, който ще действа до приемането на държавен бюджет за 2026 година.