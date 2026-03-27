Дикме: Проблем в държавата е да се намерят качествени хора за министри

"Контролът в държавата е изключително занижен и почти липсва. Може би голяма част от тази храна е била опасна за здравето на потребителите и е влязла в мрежата", заяви бившият министър на земеделието Мехмед Дикме пред Bulgaria ON AIR в коментар на откритите стотици хиляди килограми храна с изтекъл срок на годност.

Той даде положителна оценка на действията на служебния министър на земеделието и храните.

Дикме подчерта, че тези акции не трябва да бъдат епизодични, а да продължават не само в кланиците.

"България всяка година се превръща във все по-голям и по-голям вносител на продукти, които се произвеждат в чужбина, които се преработват в България. Голяма част от млечните продукти, които консумираме, са внос", допълни бившият министър на земеделието за Bulgaria ON AIR.

Според него това нещо не може да стане без протекция на политиците, както и при обществените поръчки.

"Ежедневно служителите в Агенция по храните са подложени на натиск от страна на политиците, карат ги да правят нередни неща. Народът е отвратен от политиците - всеки ден гражданите виждат спекулата, корупцията. Откъде са тези пари по 100 евро на глас", попита Дикме.

"Поздравявам президента, но и Бойко Борисов, и Делян Пеевски. Всички социолози казват, че Радев е първа политическа формация с огромно мнозинство. Дали Радев е поредният месия е трудно да се каже - аз не вярвам", каза Мехмед Дикме.

По думите му всички имат принос за влизането на България в Еврозоната, в НАТО, в Европейския съюз. Гостът беше категоричен, че ако имаше референдум за еврото, народът щеше да гласува "за".

"Политиците трябва да се съобразяват с мнението на хората. Хората не виждат в лицето на Радев спасител, а човека, който ще реши проблемите с корупцията и предишното управление. Проблем в държавата е да се намерят качествени хора, които да бъдат министри. Много външни инвеститори напуснаха страната заради безнаказаността на политиците", заяви още Дикме.

Гостът прогнозира доста изненади на изборите и очерта два варианта.

"В първия ще има стабилно правителство, което ще изкара 4 години и ще бъде с мандата на Радев - Радев, "Продължаваме промяната", но за да е стабилно, БСП трябва да прескочи 4-те процента. Ако не могат да променят Висшия съдебен съвет, есента ще си говорим отново за избора", коментира бившият министър на земеделието.

Според него българинът трябва да даде на 2 или 3 максимум политически формации да направят конституционно мнозинство.

"Между ГЕРБ, Радев и "Продължаваме промяната" - теоретично и математически да, но в изборната нощ ще се даде отговор. Доган няма да мине и 1%, над 35 000 са заявленията за гласуване в Турция", каза още Мехмед Дикме.