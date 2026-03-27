Военна помощ за Украйна: Системи за ПВО RapidRanger влизат в действие

Украйна получи системи за противовъздушна отбрана с малък обсег RapidRanger, доставени по пакет военна помощ от Обединеното кралство, обявен през 2025 г., и ги разположи с мобилни огневи групи.

Системата RapidRanger осигурява мобилна, лазерно насочвана противовъздушна отбрана, използваща Starstreak 2 и леки многоцелеви ракети, за противодействие на заплахи на малка височина, като дронове и крилати ракети.

Украйна получи и разположи системи за противовъздушна отбрана с малък обсег RapidRanger, като поне една единица беше наблюдавана по време на неотдавнашно посещение на министъра на отбраната на Украйна Михайло Федоров заедно с министъра на отбраната на Литва Робертас Каунас на позиции на мобилни групи за противовъздушна отбрана.

Системата, обявена по-рано като част от военната помощ на Обединеното кралство през 2025 г., беше видяна разположена в оперативна обстановка.

Мобилните групи за противовъздушна отбрана са се превърнали в централен компонент на многослойната противовъздушна отбрана на Украйна, изисквайки компактни, бързо реагиращи системи, способни да работят самостоятелно или в рамките на по-широки командни мрежи, пише Defence Express.

Системите RapidRanger бяха включени в пакет от помощ на Обединеното кралство на стойност 1,7 милиарда британски лири (2,27 милиарда долара),

обявен през 2025 г., който обхващаше и леки многоцелеви ракети (LMM). Като част от този пакет, по-рано през годината бяха обещани 5000 ракети LMM. Доставката на системите RapidRanger е в съответствие с предварително оповестените планове за разширяване на достъпа на Украйна до мобилни платформи за противовъздушна отбрана, подходящи за разпръснати операции.

Както беше отбелязано в по-ранни официални съобщения, RapidRanger е лека автономна пускова установка с тегло под 500 килограма. Тя е проектирана за интеграция в широка гама от превозни средства или платформи, способни да поддържат полезния ѝ товар, което позволява гъвкаво разполагане в различни оперативни среди.

Системата е оборудвана както с дневни, така и с термовизионни камери, което позволява операции в условия на ниска видимост, включително нощни сражения. Тя разполага и с автоматична система за проследяване на целите и 360-градусов сензор за наблюдение, осигуряващ непрекъсната ситуационна осведоменост за операторите. Системата може да бъде интегрирана в съществуващи мрежи за командване и контрол (C2), което ѝ позволява да работи като част от координирана структура за противовъздушна отбрана.

RapidRanger има обхват на откриване на цели над 15 километра и ефективен обхват на поражение над 7 километра. Тя носи четири готови за стрелба ракети, които могат да включват комбинация от Starstreak 2 и леки многоцелеви ракети в зависимост от изискванията на мисията. Всички ракети, използвани от системата, са с лазерно насочване, което позволява прецизно поражение на въздушни заплахи.

Системата RapidRanger е проектирана да противодейства на нисколетящи цели като безпилотни летателни апарати, хеликоптери и някои видове крилати ракети. Леката ѝ конфигурация и модулният ѝ дизайн позволяват да бъде монтирана на тактически превозни средства, използвани от мобилни огневи групи, което позволява бързо препозициониране и поражение при променящи се условия на фронтовата линия.