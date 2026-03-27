Според месеца на раждане – какво трябва да избягвате на първа среща

Първите срещи могат да бъдат изнервящи за всеки от нас, независимо какво казва наталната ни карта. Бихме могли да се чувстваме малко по-подготвени, ако попитаме човека, с когото ще се срещаме, за неговия месец на раждане.

Като знаете какво да избягвате, ще можете да го впечатлите много по-успешно. И като излизате – не забравяйте да се отпуснете, да бъдете себе си и да се забавлявате!

А ето и коя грешка трябва да избягвате на първа среща, според месеца на раждане на вашия обект на романтичен интерес:

Април: Не приемайте иронията му/ѝ сериозно

Като представители на първата зодия, родените през април са малко наивни по детински. Когато те са влюбени, го показват като малко дете на детската площадка – безмилостни закачки, които могат да изглеждат като тормоз, вместо като обич. Но саркастичните шеги и закачки с вас са точно това, което хората с този месец на раждане биха направили, ако са влюбени във вас. Всъщност ако вашият роден през април евентуален бъдещ партньор е прекалено учтив, това означава, че той/тя не се чувства достатъчно комфортно, за да бъде себе си. По-скоро този човек може да ви отправи някои закачливи обиди на първата ви среща, но след това ще ви покаже колко много ви харесва с гореща целувка за лека нощ.

Май: Не бъдете скъперници

Родените през май обичат лукса, така че не се плашат от първа среща в луксозен ресторант или скъпо оперно представление – всъщност те обожават подобни жестове! Ако имате средства, поглезете се за срещата си с някого, роден през май. Или поне планирайте евтино излизане, но с изискани детайли, като пикник с разкошна плетена кошница, пълна с домашно приготвени или внимателно подбрани печива и прилична бутилка вино. В края на краищата, вие също го заслужавате!

Юни: Не ставайте досадни

Последното нещо, което някой, роден през юни, иска на първата си среща е да бъде отегчен или „приспан“ от скука. Уверете се, че сте настроени на най-забавната си честота на първата си среща с някого, роден през юни. Понякога мълчанието е знак за утеха, но родените през юни обичат да говорят, така че не позволявайте мълчанието да се задържа твърде дълго. Елате подготвени с интересни истории или нови факти, които сте научили. Говорете за курсовете, които посещавате, интересна новина, която сте чули, или каквото и да е, за да поддържате разговора стимулиращ и интересен.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg