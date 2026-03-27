IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 137

Калфин: Трябва да се подготвим за трудни времена

Войната в Иран ще бъде много по-тежка на енергийните пазари

27.03.2026 | 22:20 ч. 6
Заради високите цени президентът Илияна Йотова се среща в понеделник с ръководствата на Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП).

"Не би трябвало да очакваме, че служебната власт ще реши проблема с ценовия шок. Само в началото сме на доста тежка криза", предупреди бившият социален министър Ивайло Калфин в предаването "Денят ON AIR".

По думите му мерките би трябвало да са първата задача на следващото правителство.

"20 евро са добра мярка, но няма да решат нищо. Войната в Иран ще бъде много по-тежка на енергийните пазари, отколкото войната в Украйна", подчерта той.

Бившият социален министър каза, че трябва да се подготвим за трудни времена. 

"Смисълът да има правителство е да има контрол върху бюджета за четири години. Много лесно е да се похарчи някой друг милиард, но след това ни излиза през носа", подчерта Калфин.

"Освен преките помощи, които трябва да бъдат за най-нуждаещите се, може да се направи нещо с данъците, могат да се предприемат мерки с държавните разходи, могат да се потърсят европейски мерки. Има много инструменти в чантичката, но някой трябва да носи отговорност", коментира той.

Според него в предизборната обстановка служебното правителство няма как да носи отговорност.

"Основните очаквания на хората са да се направят промени в съдебната система", посочи Калфин пред Bulgaria ON AIR.

Той добави, че сме в поредната предизборна кампания, в която не се чуват много идеи и активни политики.

"Аз съм от тези хора, които четат това скучно четиво, което са предизборните платформи. Прави ми впечатление, че там ги няма конкретните отговори", отбеляза Калфин.

Бившият социален министър подчерта, че трябва да имаме прокуратура и съдебна власт, на която да вярваме всички.

"Може да сменяме лицата колкото си искаме. Очевидно смяната на лицата не е достатъчна. Работеща съдебна система ще означава страшно положителни новини за икономиката и самочувствието на държавата", заяви той.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Bulgaria ON AIR Ивайло Калфин
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem