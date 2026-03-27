Обръщат ли се привържениците на Путин срещу него?

Сълзи на радост се стичаха по лицето на президента Путин, докато говореше на митинг за победа в изборите близо до Червения площад през март 2012 г., след като спечели трети мандат. "Слава на Русия!", каза той, докато поддръжниците му аплодираха.

Четиринадесет години след тази триумфална реч, Путин изглежда е в капан в катастрофална война в Украйна, която досега е донесла само смърт и страдание на Русия, а не славата, която обеща в онази ветровита вечер в центъра на Москва. Ако има сълзи в Кремъл, сега те са по-скоро от ярост и разочарование, тъй като икономическите и социалните разходи на войната стават невъзможни за игнориране от обикновените руснаци.

"Има въздействие върху практически всяка област от живота", казва Татяна Становая, виден експерт по Кремъл и ръководител на компанията за политически анализи R.Politik. "Има кумулативен ефект, който причинява един вид дисбаланс, който дестабилизира всичко."

Дори някога лоялните поддръжници на Кремъл започват да се изказват

Миналата седмица Иля Ремесло, адвокат и блогър, известен с осъждането на опозиционни фигури, предизвика буря, когато рязко се обърна срещу Путин.

"Владимир Путин не е легитимен президент", написа той в социалните мрежи. "Той трябва да подаде оставка и да бъде изправен пред съда като военнопрестъпник и крадец."

Още на следващия ден Ремесло беше приет в психиатрична болница в Санкт Петербург, съобщи новинарският уебсайт "Фонтанка". Не беше ясно дали е бил хоспитализиран против волята си или се е регистрирал сам, за да избегне арест.

Андрей Пивоваров, опозиционен политик, освободен от руски затвор по време на обмен между Изтока и Запада в Турция през 2024 г., написа в понеделник в социалните мрежи:

"Нещо странно се случва в страната. Пропагандистите изместват реториката си от "царят знае най-добре" към "правителството е срещу народа". Това е добра тенденция, която трябва само да бъде приветствана."

Путин призна тази седмица, че икономиката е изправена пред сериозни предизвикателства, след като БВП спадна с 2% през януари спрямо същото време миналата година. Коментарите му дойдоха, когато анализатори от московския Център за макроикономически анализ и краткосрочни прогнози, който е близък до Кремъл, прогнозираха, че Русия ще влезе в рецесия до края на годината.

Въпреки че войната в Близкия изток осигури така необходимия приток на приходи от петрол в хазната на Кремъл, Елвира Набиулина, ръководител на руската централна банка, заяви миналата седмица, че е твърде рано да се прецени въздействието на по-високите цени на петрола върху руската икономика.

Владимир Иноземцев, бивш икономически съветник на Кремъл, заяви, че Русия може да избегне бюджетен дефицит, ако цените на петрола останат високи до юни, но е малко вероятно допълнителните пари да окажат влияние върху икономиката.

"Всички тези пари ще отидат за балансиране на бюджета, а ако останат някакви, ще отидат за войната", каза той пред The ​​Insider, руски опозиционен уебсайт.

Способността на Москва да печели от петрола си обаче е засегната от серия украински удари по руски пристанища, рафинерии и тръбопроводи, както и от изземването на танкери. Украински атаки с дронове засегнаха и трите основни западни пристанища за износ на петрол на Русия този месец. Според Ройтерс, атаките доведоха до безпрецедентно спиране на 40% от капацитета за износ на петрол на Русия.

Танкер под флага на Сиера Леоне, превозващ 140 000 тона руски петрол, беше ударен в четвъртък от предполагаеми украински дронове край бреговете на Турция, причинявайки мощна експлозия. Няма съобщения за пострадали сред екипажа.

Вътре в Русия най-осезаемата последица от скорошните прекъсвания, свързани с войната, беше спирането на мобилните интернет услуги в Москва, което Кремъл предположи, че е необходимо за предотвратяване на украински атаки с дронове.

Продажбите на пейджъри, хартиени карти, уоки-токита и стационарни телефони се увеличиха, докато хаосът обзе Москва. Спирането, което засегна дори парламента и се съобщава, че е било наредено от службата за сигурност ФСБ, се оценява, че струва на бизнеса до един милиард рубли (около 9 милиона британски лири) на ден, според руските медии.

"Изключиха интернет, никакви блогове, никакви Telegram канали, ще играем бадминтон!", пяха група танцуващи деца по държавната телевизия, докато властите се опитваха да популяризират ползите от решението. Във вторник, с нарастващия гняв, Кремъл даде зелена светлина за възстановяване на услугите в Москва, но не е сигурно колко дълго ще продължи отсрочката. Ограниченията в интернет засегнаха и Санкт Петербург, втория по големина град в Русия.

Недоволството не е ограничено само до руската столица

В Сибир имаше редки протести срещу масовото унищожаване на добитък, което според фермерите ще им струва прехраната.

"На практика бяхме оставени без дом, без нищо, без никакви средства за съществуване", каза Светлана Панина на протест в Новосибирск, най-големият град в Сибир, според онлайн видео.

Хиляди животни бяха убити, а много от тях бяха изгорени на клади на фона на това, което според официални лица е огнище на пастьорелоза, бактериална инфекция, бяс и "други заболявания". Американски служители заявиха, че Русия може да се е опитвала да прикрие огнище на шап, което би могло да окаже огромно влияние върху руския селскостопански износ. Путин беше наредил на длъжностните лица да увеличат този износ с 50% до 2030 г.

Тази седмица дойде ред на Анастасия Кашеварова, провоенен блогър с четвърт милион абонати, да се изкаже срещу властите.

"Стена от недоверие и неразбиране расте между народа и правителството", написа тя. "Честно казано, свършиха ми обясненията защо държавните служители се държат като задници."

Досега обаче има малко индикации, че руснаците са на път да се въстанат срещу Путин

Андрей Колесников, политически анализатор в Москва, каза, че нарастващите проблеми и ограничения "подхранват недоволство и умора", но това е „неспособно да предизвика протести, които биха били незабавно и брутално потушени“.

Колесников, автор на "Затварянето на руския ум", нова книга за идеологическата промяна на Путин през последните години, също изключи дворцов преврат.

"Елитите са парализирани от страх и собствено съучастие", каза той.

Въпреки всичките си богатства, няма директен превод на руски език на фразата "Ще победя Украйна" – езикова странност, която е изкушаваща да се възприеме като символ на провала на Путин да принуди Киев да се върне в орбитата на Москва. И все пак Путин изглежда решен да постигне победа на бойното поле, независимо от цената.

Най-малко 203 000 руски войници са били убити в Украйна от началото на пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г., според руската служба на BBC и Mediazona, опозиционен уебсайт. Цифрите включват само потвърдени смъртни случаи, а истинският брой на жертвите може да достигне 430 000, казват анализатори.

В понеделник и вторник Русия изстреля почти 1000 дрона срещу Украйна за период от 24 часа, една от най-големите ѝ въздушни атаки по време на войната. Осем души бяха убити, а десетки бяха ранени. В Лвов, град в Западна Украйна, дрон се разби в Бернардинския манастир от 16-ти век, част от обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО в центъра на града.

И все пак, ако руснаците са ядосани на правителството си, антизападната пропаганда, която е основен елемент от националното телевизионно отразяване, откакто Москва анексира Крим от Украйна през 2014 г., успя да убеди мнозина, че антикремълските протести ще направят страната уязвима за атаки

"Хората са недоволни, включително тези, които подкрепят войната. Но има страх, че Западът се готви за война с нас, че се опитват да ни атакуват през Украйна и искат да ни унищожат. Това е доста вкоренено", обяснява Становая пред The Times. "И затова хората подкрепят не толкова Путин, колкото държавата, която той представлява. И засега този страх не отива никъде."

Москва се стреми да оформи възгледите на по-младото поколение чрез нови учебници по история, които учат, че Западът се стреми да дестабилизира Русия, като същевременно погрешно изобразяват Украйна като нацистка държава. Учениците също са принудени да изучават "героичните дела" на войници, сражаващи се в Украйна, ако искат да преминат задължителните изпити по история.

Тази милитаризация на образованието може да има обезпокоителни последици. Тази седмица училище в Челябинска област на Русия беше принудено да се извини, след като се появи снимка на група тийнейджъри, коленичили, докато учител е насочил автоматична пушка към гърбовете им.

Детските градини в Русия провеждат срещи с военнослужещи

Майката на едно от децата, Диана Бондар, обаче каза, че снимката е била собствена идея на децата и те са убедили учителя да позира за нея.

"Те искаха да бъдат креативни, да заснемат някои необичайни, запомнящи се кадри", каза тя. "И така, момчетата измислиха идеята да носят оръжия."