Европейската комисия е станала жертва на кибератака

Европейската комисия съобщи за кибератака срещу своята платформа Europa.eu, която вероятно е довела до изтичане на вътрешни данни от уебсайта.

По информация на "Европейска правда", позоваващо се на сайта на Комисията, атаката е извършена на 24 март.

От институцията са предприели незабавни действия за ограничаване на последствията, което е позволило инцидентът да бъде локализиран.

Според предварителните резултати от разследването, по време на кибератаката част от данните са били извлечени от уебсайта.

Европейската комисия вече е уведомила институциите на ЕС, които биха могли да бъдат засегнати от атаката.

В същото време от Комисията уверяват, че вътрешните им системи не са били компрометирани.

Пълният мащаб и въздействие на инцидента все още се изясняват от съответните служби, се посочва в съобщението.

От институцията подчертават, че Европа е изправена пред постоянни кибератаки и хибридни заплахи, насочени срещу жизненоважни услуги и демократични институции.

В тази връзка Комисията работи активно за повишаване на устойчивостта на ЕС в областта на киберсигурността.

Миналата седмица Съвет на Европейския съюз въведе санкции срещу юридически и физически лица, отговорни за кибератаки срещу държави членки на ЕС и партньори на съюза.

Междувременно в Германия партия съобщи за атака от рускоезични хакери срещу ИТ системите на своята централа.