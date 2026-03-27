ЦРУ потвърждава, че новият аятолах е гей, Тръмп: Лош старт в праволинейна страна

Според Доналд Тръмп ЦРУ потвърждава появилите се по-рано слухове, че новият аятолах на Иран Моджтаба Хаменей е гей, шегувайки се, че това би му “дало лош старт“ в твърдолинейната ислямска република.

На въпрос в интервю за Fox News дали ЦРУ е направило оценката, Тръмп отговори: "Те казаха това, но не знам дали са били само те".

"Мисля, че много хора казват това, което поставя [Хаменей] в лош старт в тази конкретна страна", добави републиканецът.

Тръмп преди това е наричал Моджтаба Хаменей "лека категория“, а също и "неприемлив“ избор да ръководи Иран - гледна точка, която подчертава пренебрежителното му отношение към духовника.

Доклади в New York Post по-рано този месец твърдяха, че американското разузнаване смята, че Хаменей е бил в дългосрочна връзка с мъж, който е бил учител в детството му.

Тръмп също така използва интервюто, за да критикува западните поддръжници на Палестина, като се насочва към феминистки и ЛГБТ+ активисти.

"Малко се усмихвам, когато виждам хора, които се опитват да защитят палестинския режим за жените. Когато гледам "Гейове за Палестина“ и се питам са "Гейовете за Палестина?", разсъждаваше пред журналистите Тръмп.

Американските разузнавателни агенции не разполагат с фотографски доказателства в подкрепа на твърденията за предполагаемата сексуалност на Моджтаба Хаменей, но източници настояват, че информацията се счита за достоверна и идваща от най-високите нива.

Един източник заяви пред New York Post, че информацията е "получена от един от най-защитените източници, с които правителството разполага“, докато друг добавя, че достигането на информацията до висши служители предполага, че "има известна увереност в това“.

Твърденията бяха споменати и в репортаж на CBS News, в който се казва, че покойният баща на Хаменей е имал опасения относно "неопределени проблеми в личния живот“ на сина си, когато е обмислял наследник.

Според друг източник, подозрения относно сексуалността на Моджтаба Хаменей са се разпространявали във висши кръгове и са били използвани от някои, за да се опитат да блокират възхода му на власт.

Еднополовите връзки в Иран

Хомосексуалността е незаконна в Иран, където еднополовите връзки могат да носят тежки наказания.

Въпреки че операцията за смяна на пола е разрешена, правозащитни организации отдавна съобщават, че някои хора са принуждавани да се подложат на процедурата, за да избегнат съдебно преследване.

Еднополовите актове могат да бъдат наказуеми със смърт в ислямската република, която е изправена пред международно осъждане заради минали екзекуции, включително случаи, в които мъже са били публично обесвани.

Бившият ирански президент Махмуд Ахмадинеджад преди това отрече съществуването на хомосексуалност в страната, казвайки пред през 2007 година, че в Иран категорично няма хомосексуалисти.

Един източник призна чувствителността около отразяването на сексуалността на даден човек, но твърди, че ситуацията е различна предвид естеството на иранското ръководство.

Новият аятолах е все още в неизвестност

Настоящото местонахождение на Хаменей и степента на евентуални наранявания след въздушните удари на 28 февруари остават неясни.

Смята се, че новият върховен лидер е малко вероятно да се поддаде на исканията на САЩ да се откаже от ядрените и балистичните ракетни програми на Иран - позиция, която подхранва напрежението с Вашингтон.

Някои подробности от личния живот на Моджтаба Хаменей са се появявали и преди, което потенциално придава тежест на последните твърдения.

Секретна дипломатическа телеграма на САЩ от 2008 година, публикувана по-късно от WikiLeaks, казва, че той е бил лекуван във Великобритания за импотентност.

В досието се посочва, че Моджтаба се е оженил сравнително късно - около 30-годишна възраст - поради състоянието, което е изисквало няколко пътувания до Лондон за лечение.

Твърди се, че е посещавал болниците в Уелингтън и Кромуел три пъти, преди проблемът да бъде решен.

Според телеграмата семейството му е очаквало той да има деца бързо, но той се е нуждаел от още два месеца престой във Великобритания, преди съпругата му да забременее.