Защо за Путин е „сега или никога“

Пролетта настъпва – сезон, изпълнен с надежда и живот. Но в Украйна тя се превърна в предвестник на смърт и разруха. С подобряването на условията на бойното поле командирите в Москва и Киев се подготвят за още месеци на брутална война.

Има признаци, че руските сили подготвят нова офанзива в източната част на Донецк, където Украйна все още държи около една пета от територията, която Кремъл желае, но досега не е успял да превземе.

Външните фактори се подреждат в полза на Москва, създавайки най-благоприятния момент за Кремъл от години насам. Руският президент Владимир Путин изглежда готов да се възползва от военното си предимство, пише Newsweek.

Това може да е шанс от типа „сега или никога“ за Путин да промени решително хода на войната и да постигне резултат, който му убягва от повече от четири години.

Някогашният непоколебим фокус на Вашингтон върху Украйна беше подкопан от кризи на други места. Войната срещу Иран, водена от САЩ и започната от президента Доналд Тръмп на 28 февруари, поглъща американското внимание и ресурси. САЩ все повече се въвличат, готови да охраняват Ормузкия проток и може би дори да разположат войски на място. Мирните преговори на високо равнище между Русия и Украйна, които някога бяха ръководени от американски дипломати, сега са в застой за неопределено време. Военната помощ, която би могла да подсили отбраната на Украйна, се пренасочва, като американски системи за противовъздушна отбрана и боеприпаси се изпращат към съюзниците в Персийскиязалив, за да се противопоставят на иранските ракети и дронове, което поражда опасения, че за Украйна ще остане малко. Белият дом вече показа изчерпващо се търпение към Киев, като открито критикува президента Володимир Зеленски и представя неговата нежелание да прави компромиси по отношение на територията като основната пречка за мира.

Тръмп наскоро отхвърли предложението на Украйна да помогне за защитата на съюзниците от Персийския залив от ирански дронове – нещо, в което страната има дългогодишен пряк опит – като заяви, че Вашингтон няма нужда от помощта на Киев.

Всичко това е отклонение от ангажимента, който помогна на Украйна да преживее по-ранните фази на войната, и Кремъл следи внимателно ситуацията.

Войната с Иран също донесе на Русия отчаяно необходимия икономически тласък, който може да се окаже решаващ.

Страховете от прекъсване на доставките – особено заплахите за корабоплаването през Ормузкия проток, както и атаките срещу енергийни съоръжения в Персийския залив – изтласкаха цените на петрола над 100 долара за барел, най-високото им ниво от 2022 г. насам, и те може да се покачат още.

Като основен износител, Русия жъне плодовете. По-високите цени напълват военната каса на Москва с милиарди допълнителни приходи, докато тя се бори с високите лихвени проценти и инфлацията, както и с нарастващите разходи за заплати на войниците и нови боеприпаси.

В същото време прилагането на санкциите се е облекчило. САЩ са предоставили изключения, позволяващи на страни като Индия да продължат да купуват руски суров петрол, а Тръмп намекна за облекчаване на някои петролни санкции, за да стабилизира пазарите.

По-високите цени и по-либералното прилагане означават, че Москва може да продава повече петрол с по-голяма печалба, което дава на Путин финансова спасителна въже, поне в краткосрочен план.

За икономика, изтощена от години на санкции, конфликтът в Иран се превърна в неочаквано вливане на пари. Русия се очертава като основен финансов бенефициент от войната в Иран, което укрепва позициите на Москва в Украйна.

След тежка зима сезонната промяна отново преобразува бойното поле. С повишаването на температурите калната местност се втвърдява, подобрявайки условията за танкове и бронирани превозни средства. Това ще позволи по-агресивни маневри в следващите седмици. Институтът за изследване на войната твърди, че Русия струпва резерви и засилва артилерийския обстрел по 1200-километровата фронтова линия, вероятно подготвяйки нова пролетна офанзива. Източен Донецк, където части от територията остават под украински контрол, изглежда ще бъде основната цел, тъй като Москва се стреми да завърши завладяването на региона.

За разлика от началото на 2022 г., когато лошата логистика и калта забавиха руското настъпление, командирите вече имат опит и по-ограничени цели. Затоплящото се време може да им даде възможност да напреднат.

Но Киев твърди, че Украйна се възползва от същите условия.

Той заяви, че украинските сили наскоро са използвали подобрената местност в Запорожие, за да отблъснат руските позиции, и през февруари 2026 г. са освободили повече територия, отколкото са загубили – първото подобно обръщане на ситуацията от месеци насам.

С втвърдяването на земята и двете страни очакват сраженията да се засилят. За генералите на Путин тази пролет е критичен шанс да възвърнат инерцията си.

Европейските лидери продължават да изразяват подкрепа за Украйна, но се борят да запълнят празнината, оставена от отклоняването на вниманието на Вашингтон. ЕС обеща 90 млрд. евро (104 млрд. долара) военна и бюджетна подкрепа за две години, но вътрешните раздори разкриха нарастващо напрежение в единството. Съюзниците от НАТО също се въздържаха от поемането на нови мисии извън Европа. Няколко европейски военноморски сили отхвърлиха искането на САЩ да патрулират в Персийския залив, което предизвика гневен упрек от страна на Тръмп, който отново постави под въпрос американската подкрепа за европейската сигурност, включително за Украйна.

Този епизод подчерта една сурова реалност: въпреки плановете за превъоръжаване и твърдата реторика, Европа все още не е готова да замести ролята на САЩ в Украйна.

Военните запаси и производство остават недостатъчни, а критичните пропуски – от противовъздушната отбрана до изтребителите – продължават да съществуват. Европейското разузнаване и дипломатическото влияние също са далеч от несравнимия обхват на Вашингтон.

От перспективата на Москва, разсеяната Америка и изпитващата затруднения Европа създават стратегическа възможност, която Путин може да се почувства принуден да използва, преди решимостта на Запада да се затвърди отново.

Стабилната подкрепа на Китай е друг източник на увереност за Русия.

Въпреки опасенията на Запада, Пекин досега се въздържа от действия срещу Тайван, а американското разузнаване сочи, че не предстои инвазия. Без непосредствена криза, която да отклони вниманието му, Китай прекара четири години в задълбочаване на икономическите и дипломатическите си връзки с Москва.

Санкциите не попречиха на Пекин да предостави икономическа спасителна въже, като увеличи покупките на руски петрол, доставя технологии с двойна употреба и разширява търговията, деноминирана в юани. Китайският президент Си Цзинпин се е срещал или е разговарял с Путин поне 19 пъти от 2022 г. насам, което е знак за силна подкрепа. Пекин има полза от това Западът да остане затънал в Европа, което подчертава генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Без извънредна ситуация с Тайван, която да го ограничава, Китай е свободен да подкрепя Русия – икономически и потенциално тайно военно – като помага на Москва да устои на санкциите и да удължи войната.

Времето може да работи и срещу Москва в политически план. Начинът, по който Тръмп се справя с войната в Иран, и нежеланието му да подкрепи Украйна ще бъдат подложени на изпитание на междинните избори през ноември 2026 г. Покачващите се цени на горивата и скъпоструващият нов конфликт допринесоха за обръщане на настроенията в полза на опозицията. Исторически погледнато, президентите губят позиции на междинните избори и изглежда, че този модел ще се повтори. Ако демократите си върнат Конгреса, се очаква да настояват за по-твърда подкрепа за Киев и да разгледат внимателно отстъпките към Москва.

Вече се прокарват законопроекти за увеличаване на помощта и затягане на санкциите. А ако погледнем по-далеч в бъдещето, изборите през 2028 г. също биха могли да доведат до завръщане към по-твърда проукраинска позиция в Белия дом.

Путин знае, че разсейването на Америка може да е временно и че прозорецът му се затваря.

Устойчивата отбранителна сила на Украйна

Въпреки натиска, Украйна е далеч от изчерпване. След четири години война нейната армия се е адаптирала и закалила. Моралът остава висок, а лидерите знаят, че борбата им е екзистенциална.

Западната подготовка и оборудване – танкове, прецизни ракети, подобрени противовъздушни системи – са укрепили позициите на Украйна, дори и при продължаващия недостиг.

От решаващо значение е, че Украйна е изградила многослойни укрепления в източната част. Тя разполага с мрежи от окопи, противотанкови препятствия и зони за унищожение, управлявани от дронове, които правят руското настъпление скъпоструващо. Руските войски са понесли тежки загуби за минимални печалби.

През 2025 г. Москва плати скъпо за незначителни напредъци, а последните офанзиви в Донецк струваха хиляди жертви, без да донесат почти нищо.

Украйна също нанесе удари дълбоко зад вражеските линии, поразявайки въздушни бази, логистични центрове и цели в окупирания Крим, включително с оръжия, разработени в страната, като ракетата с дълъг обсег „Фламинго“ FP-5.

Всяка руска опити за нокаутиращ удар ще срещне опитен и решителен защитник, дори ако по-широкият контекст е по-благоприятен за Москва.

За Путин войната винаги е била лична. Той представя Украйна като част от историческата сфера на Русия, като през 2021 г. настоява, че руснаците и украинците са „един народ“.

Като представя инвазията в цивилизационни термини, той обвързва своето наследство с подчиняването на Украйна. На 73 години, при положение че Русия е изправена пред дългосрочно напрежение, това придава на момента спешност от типа „сега или никога“.

Путин залага на това, че Украйна ще се срине преди него. Тази пролетна офанзива вероятно ще бъде най-добрата му останала възможност.

Ако Русия не успее да сломи съпротивата на Украйна сега, въпросът за Кремъл става суров. Кога, ако изобщо някога, ще успее?