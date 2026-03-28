Сняг затруднява движението през Петрохан, камион блокира трафика

Преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона е забранено

28.03.2026 | 13:54 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Снеговалеж затрудни движението през прохода Петрохан, след като тежкотоварен автомобил не успя да изкачи участък от пътя и блокира трафика. На място веднага са изпратени почистващи машини, които обработват настилката и осигуряват проходимост.

Преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона е забранено.

В най-високата част на прохода температурите са отрицателни, а новата снежна покривка достига около 15 сантиметра. По данни на очевидци снегът е валял почти без прекъсване през последното денонощие.

Само на 30–40 километра по северния склон, в района на Монтана, обстановката е коренно различна – температурите достигат близо 10°, времето е слънчево и спокойно.

Въпреки зимните условия на прохода, към момента пътят е почистен и опесъчен, а движението се осъществява нормално. На разположение са пет машини, готови да реагират при необходимост.

Тагове:

петрохан
