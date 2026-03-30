Желязков с равносметка: Кабинетът беше сформиран трудно, но голямата цел постигната

Бившият премиер Росен Желязков даде първо обширно интервю след подадената оставка и направи равносметка на свършеното от кабинета.

Пред bTV Желязков призна, че кабинетът е бил сформиран трудно. “Към края на 2024 година имаше по-голям шанс да няма кабинет", откровен е бившият премиер. Той добави, че е имало една стратегическа цел - създаване на редовен кабинет в сложна политическа среда.

“Една трудна коалиция – кабинет на малцинството, за да постигнем голямата стратегическа цел на България – влизането в еврозоната”, категоричен е Желязков.

Според него управлението е било предизвикателно, но ефективно. “Правителството показа, че може да работи в трудни условия и да получава подкрепа от различни формации, които не са част от мнозинството”.

Желязков подчерта и ролята на различни политически сили. “Трябва да отдадем заслуженото и на АПС, и на ДПС, както и на ПП–ДБ, които в първите месеци на 2025 година се държаха конструктивно”.

Протести и оставка

Попитан каква е била причината за протестите, Желязков призна, че първият вариант на бюджета е бил проблемен. По думите му той не е бил “добре парламентиран”. “Имаше самоувереност, че парламентарното мнозинство може да преодолее тристранния диалог”.

Според бившият премиер обаче темата за бюджета не е основната причина за протестите, а само “запали фитила”.

Желязков обясни и причините за подаване на оставката. “Трябваше да направим крачка назад, за да направим крачка напред за държавата. Иначе щяхме да влезем в януари с всички елементи на една перфектна буря – протести, социално напрежение и политическо противопоставяне”.

На въпрос за влиянието върху властта, Желязков беше категоричен, че кабинетът се е управлявал от него и от министрите. "Бяхме абсолютно автономни във вземането на решения". Той уточни, че при търсене на парламентарна подкрепа, лидерството е било изнесено към лидерите на партиите”.

Решения на кабинета

Желязков защити действията на кабинета по отношение на инфраструктурата. “Договорите са подписвани през 2023–2024 година. Това не са нови договори. Когато се правят ремонти на пътища, те не могат да се отлагат”, каза екс премиерът и добави, че има доверие в ресорното министерство,

Желязков не се съгласи с критиките за състоянието на пътищата. “Не бих казал, че пътищата са в окаяно състояние. Проблемът е, че инфраструктурата трябва да се поддържа”. По отношение на забавените инфраструктурни проекти за "Хемус" и концесиите той заяви, че “Хемус щеше да бъде готова до 2027 година – това бяха реалистични възможности”.