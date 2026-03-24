BGONAIR Live Новини Днес | 87

Борисов похвали кабинета “Желязков” заради пенсионните промени

По-високи пенсии и по-силна икономика са сред целите на партията

24.03.2026 | 15:43 ч. 3
БГНЕС

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе среща с Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. На срещата присъстваха и знакови лица за партията като Деница Сачева и Владислав Горанов, който се завръща и в листите за предстоящите парламентарни избори.

“Близо 5 милиона българи, 20 години чакана реформа, ръст от 492 евро до 763 евро и почти 16 милиарда евро активи – това стои зад последните промени в пенсионния модел”, каза Борисов в съобщение, публикувано във Фейсбук.

По време на срещата е обсъдено и как реформата е възможно да продължи. Борисов подчерта, че по темата водеща е била ролята на правителството “Желязков“ и ГЕРБ в парламента.

“С въвеждането на многофондовия модел осигурихме възможност за чувствително по-високи пенсии – от 492 евро до около 763 евро. Спестяванията остават наследими, а по-ниските такси увеличават средствата в личните партиди на хората”, каза още лидерът на ГЕРБ.

Борисов подчерта и кои са целите - по-високи пенсии, по-силна икономика и по-активни граждани.

 

Бойко Борисов ГЕРБ пенсионна реформа втори стълб пенсии многофондов модел
