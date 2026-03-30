Денис Шмигал: България ще осигури оборудване за ремонт на украински електроцентрали

България подготвя пакет от помощ с енергийно оборудване за ремонт на украински електроцентрали. Това обяви първият вицепремиер и министър на енергетиката на Украйна Денис Шмигал в приложението „Телеграм“ , цитиран от Укринформ.

Шмигал участва в междуправителствени украинско-български консултации, а също така проведе лична среща с министъра на енергетиката Трайчо Трайков.

Двамата министрите обсъдиха задълбочаването на сътрудничеството между Украйна и България в енергийния сектор, съобщи "Украинформ"..

Свързани статии Зеленски и Гюров подписаха 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна

„Благодарни сме на България за подготовката на хуманитарна помощ с енергийно оборудване за ремонт на украинските електроцентрали. Това е важна помощ при подготовката за следващия отоплителен сезон“, подчерта първият вицепремиер.

Свързани статии Нейнски от Киев: Ужасите от войната са ежедневие СНИМКИ

Отделно страните отбелязаха напредъка в развитието на „Вертикалния газов коридор“. Според Шмигал, разширяването му през територията на България отваря достъп за Украйна до допълнителни обеми газ от Средиземно море, както и нови възможности за сътрудничество с европейски партньори и използване на подземните хранилища на Украйна.

Първият вицепремиер благодари и за подкрепата за възстановяване на доставките на газ по трансбалканския маршрут в реверсивен режим - това са конкретни решения, които укрепват енергийната ни устойчивост.

Сред перспективите са сътрудничество с „Нафтогаз“ за рафиниране на петрол в българската петролна рафинерия и обмяна на опит в областта на ядрената енергетика.

Шмигал съобщи, че Украйна вече има успешни случаи на сътрудничество с „Уестингхаус“ при поетапното спиране на руското ядрено гориво и е готова да сподели този опит с партньорите си.

„Благодарим на България за подкрепата и конструктивното партньорство. Оценяваме съвместната работа и желанието да продължим напред заедно“, заключи първият вицепремиер.