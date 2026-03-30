Съучастникът на прокурорския син остава в ареста

Окръжен съд Перник остави в ареста 22-годишния Християн Симеонов в ареста. Симеонов е обвинен в опит за убийство на повече от едно лице – полицейски служител от ГД „Борба с организираната престъпност“ и неговия баща, извършен в съучастие с неустановено лице, предаде БНТ.

По случая беше замесено и името на издирвания от 7 месеца прокурорски син Васил Михайлов.

"Не съм направил нищо. Бях сам в автомобила. След това почнаха да стрелят по мен. Мислех, че са ловджии. Нито съм ходил до къщата, нито знам къде е. Цялата кола е надупчена. Седалката до мен е надупчена. Добре, че не бях взел приятелката си с мен. Аз съм жертвата. Не съм аз нападателя", каза Християн Симеонов.

Свързани статии Задържаха съучастник на прокурорския син след нападението над полицая

По данни на разследването, на 25 март 2026 г. вечерта обвиняемият и негов съучастник пристигнали с автомобил от Перник в селото и обиколили района около дома на полицая. Малко преди 23.00 ч. те спрели автомобила и се насочили към къщата.

Свързани статии Дечев поясни: Прокурорският син и още двама души са нападнали с бухалки служител на ГДБОП

Полицейският служител, който разпознал автомобила във връзка със служебната си дейност, излязъл пред дома си заедно с баща си, като и двамата били въоръжени със законно притежавани оръжия. От автомобила слезли две маскирани и въоръжени лица, които се насочили към тях.

След като нападателите не се подчинили на разпореждане да спрат, били произведени предупредителни изстрели във въздуха и към земята. В резултат на това нападателите се оттеглили, качили се в автомобила и напуснали мястото. По-късно колата е открита изоставена в района на гробищния парк.