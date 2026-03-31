Заради тест на системата за един час днес няма да могат да се купуват винетки

Това ще стане от 18.00 до 19.00 часа

31.03.2026 | 07:32 ч.
Снимка: БГНЕС

Днес, 31 март, от 18.00 до 19.00 часа са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

От Пътната агенция уточняват, че причината са тестове на системата за резервно електрозахранване на електронната система за събиране на пътни такси.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

За избягване на риска от затруднения при покупката, Националното толуправление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им е-винетка или маршрутна карта.

