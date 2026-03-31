Ирина Щонова: Ако инфлацията се разгърне, тя ще засегне всички

В момента няма криза заради войната в Близкия изток, по-скоро говорим за сътресение и шок, каза пред Нова тв служебният министър на икономиката Ирина Щонова. Тя коментира мерките на кабинета за справяне с растящите цени.

„Много е важен балансът при тези мерки. Ние започнахме да работим по темата още при първите сигнали на ескалацията, която учуди целия свят. Все още не знаем на къде върви. Много е важно как ще преминем през този шок, защото не знаем и тепърва какво ни очаква. Не трябва да подценяваме ефекта, който повишението на горивата има върху хората и върху отделни сектори на икономиката. Но не трябва и да хвърляме всички възможни действия още в самото начало. В една икономика и потреблението има огромно значение и е нормално, когато цените се повишават, хората да спрат да потребляват толкова и да се балансира системата”, поясни Щонова.

Според нея през годините част от бизнеса не е предприемал достатъчно мерки за защита срещу подобни ценови шокове, като например дългосрочно договаряне на енергийни цени или използване на финансови инструменти за хеджиране на риска. В същото време обаче държавата не може да остане безучастна, тъй като крайната цел е да се предотврати пренасянето на инфлационния натиск върху потребителите.

„Нашият фокус е върху директната защита на домакинствата. Ако инфлацията се разгърне, тя ще засегне всички – и бизнес, и граждани“, заяви тя.

Министърът уточни, че при необходимост ще бъдат активирани допълнителни още инструменти за справяне с кризата, като подходът ще остане поетапен и внимателно преценен.

„Не можем да изчерпим всички възможности още в началото. Мерките трябва да са целенасочени, за да не се стигне до допълнително разхлабване на инфлацията чрез прекомерни разходи“, посочи Щонова.

В земеделието приоритетно се работи по осигуряване на ликвидност чрез изтегляне на плащанията напред. По думите на министъра, макар цените на торовете и горивата да се повишават, те все още остават сравнително по-ниски в България спрямо други европейски държави, което създава определено конкурентно предимство.

Като сериозен риск обаче се очертава не само цената, но и наличността на торове и препарати за растителна защита, поясни тя. По думите ѝ именно това може да се окаже решаващ фактор за крайните цени на храните в следващите месеци.

„Важно е да гарантираме, че ще има достатъчни количества. Това е ключово за стабилността на цените“, подчерта Щонова.