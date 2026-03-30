КЗП: Към момента цената на горивото не може да влияе на цените на дребно

Към момента цената на горивото не може да рефлектира върху цената на продуктите на дребно. Призовавам всички търговци да се съобразят със Закона за въвеждане на еврото и да реагират адекватно на настоящата ситуация.

Това заяви пред журналисти временно изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев след срещата с президента Илияна Йотова.

„Евентуалните шокове в цената на масовите горива биха могли да се отразят върху цената на стоките на по-късен етап, така че ние ще изследваме всяко едно необосновано повишение на цената и ще наложим съответните мерки, стига да установим такова", каза Колячев.

По-рано днес председателят на КЗП Александър Колячев и изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) Милена Кръстанова запознаха държавния глава с резултатите от извършваните проверки във връзка със Закона за въвеждане на еврото в България, с констатираните нарушения, съставените актове и наказателни постановления, с наложените глоби и с плановете за последващите действия, свързани и с увеличението на цените на горивата вследствие на възникналия конфликт в Близкия изток, проследяването на цените, проследяването на веригите на доставки на стоките, за да се установи има ли и къде е необоснованото покачване на цените.

Само от страна на НАП наложените глоби са в размер на над 930 хил. евро, подчерта Кръстанова.

„Към настоящия момент НАП публикува цените на дребно на горивата. Нямаме в момента подготвен анализ и предприети действия спрямо цените на едро, защото към настоящия момент подпомагането е спрямо цените на дребно и в тази връзка се публикуват ежедневно цените на А95 – масовият, както и цената на дизела", каза тя и посочи, че ръстът, който се забелязва, е ежедневно може би с по един цент.

Най-високото очаквано увеличение е при цената на дизела, защото там е най-голямото потребление, добави Кръстанова и обясни, че този вид гориво се използва освен от физическите лица за ежедневните им нужди, и с бизнес цели за различни видове транспорт и производство.

„Към настояащия момент анализите сочат, че такова поскъпване не може да бъде пренесено от колонката към крайния продукт", категоричен е Колячев. По думите му се забелязва тенденция на увеличаване на цените за крайните продукти, като увери, че където бъде установено такова поведение, ще използват цялата сила на Закона за въвеждане на еврото, за да бъдат наложени съответните санкции на нарушителит.

„В хранителните продукти забелязваме определено повишение на някои сектори, така че ще вземем мерки", добави той и призова всички търговци да се съобразят със Закона за въвеждане на еврото и да се съобразят с настоящата ситуация.

До 50 хил. евро е размерът на санкциите при първо нарушение и до 100 хил. евро при всяко следващо нарушение.

От КЗП напомниха, че от 1 април стартира масова кампания и проверяват всичко, свързано с Великденските празници – яйца, козунаци, агнешно месо, и призоваха търговците да внимават и да не повишават цените. Провервят се също така пазари и малки магазини.