Тежка катастрофа с мотор на Е-79 между Мездра и Ботевград, търсят кръв за пострадалата

Пътният инцидент е стана вчера, малко преди първия тунел при село Лютидол

06.04.2026 | 12:24 ч. Обновена: 06.04.2026 | 12:25 ч.
Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук

Група рокери пътувала вчера към София, когато, по неясни към моменти причини, жената загубила контрол над управлението на мотора си. Вследствие на това последвал силен удар в мантинелата, а тя изхвърчала от мотоциклета, съобщи "Бул нюз".

След тежкото произшествие на мястото е пристигнала линейка, която е транспортирала младата жена до МБАЛ „Христо Ботев“ във Враца.
Състоянието на жената е тежко, като лекарите правят всичко възможно да я спасят.

Нейни близки спешно търсят кръводарители с група АВ отрицателна или друга отрицателна. Междувременно стана ясно и коя е тя - 28-годишната Габриела Цветкова. Тя е съпруга на уважавания врачански физиотерапевт Кирил Цветков. Те имат две малки дечица.

Всеки, който желае да дари кръв за Габриела, може да се свърже с нейния съпруг на тел.: 0895 22 76 09.

