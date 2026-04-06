Момче пострада тежко по време на състезание, оперираха го по спешност

Момче на 15 години е пострадало тежко по време на състезание по борба. Пострадалият е откаран в неврохирургията на "Пирогов”, където екипът на проф. Николай Габровски, началник на Клиниката по неврохирургия чл-кор. и д-р Петър Илков, началник на Отделение по спинална неврохирургия, го е оперирал успешно на Лазаровден, съобщават от пресцентъра на болницата.

Младият спортист на ЦСКА е с тежка травма на шийните прешлени, след като другият участник го прехвърля през гръб и при падането 15-годишният състезател пада върху главата си и чупи своята шия.

В "Пирогов" състезателят пристига с тежка травма на шийните прешлени, в тежко състояние и с фрактура-луксация в шийната област и изразен неврологичен дефицит.

Лекарският екип провежда високоспециализирана оперативна интервенция, по време на която стабилизират гръбначния стълб и ограничават увреждането на гръбначния мозък.

След тежката операция пациентът е настанен в невро реанимацията на "Пирогов", в стабилно състояние. Към момента младежът диша самостоятелно, а екипите наблюдават ранно, частично, неврологично подобрение.

Лечението му продължава под интензивно мониториране, като състоянието остава сериозно.