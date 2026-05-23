Иванка Тръмп мишена на заговор за покушение с цел отмъщение?

Според доклад, иракски терористичен лидер е планирал убийството на Иванка Тръмп, за да отмъсти за смъртта на своя ментор, иранския военен командир Касем Солеймани.

32-годишният Мохамед Бакер Саад Дауд ал-Саади се е заклел да "убие“ Първата дъщеря и дори е имал карта на нейното имение във Флорида на стойност 24 милиона долара, съобщава New York Post.

Ал-Саади наскоро беше заловен в Турция и е обвинен в координиране на поредица от антисемитски атаки във Великобритания. Той беше прехвърлен в САЩ, след като беше обвинен в планирането на най-малко 18 терористични атаки в Северна Америка и Европа от февруари насам.

Ал-Саади е дал "обещание“ да убие Иванка в отмъщение за смъртта на Солеймани, който беше убит при удар с дрон през 2020 г. по заповед на президента Тръмп, съобщиха източници пред New York Post.

Ал-Саади публикува снимка с бившия лидер на Корпуса на стражите на ислямската революция в социалните си мрежи и преди това обеща да отмъсти за смъртта му.

"Око за око, зъб за зъб", написа той през 2021 година.

"След като Касем беше убит, той обикаляше и казваше на хората "трябва да убием Иванка, за да изгорим къщата на Тръмп, както той изгори нашата къща“, каза бившият иракски военен дипломат Ентифад Канбар.

Ал-Саади веднъж публикува в социалните мрежи снимка с карта на дома, който Иванка споделя със съпруга си Джаред Кушнер и трите им деца.

"Казвам на американците да погледнат тази снимка и да знаят, че нито вашите дворци, нито Тайните служби ще ви защитят. В момента сме в етап на наблюдение и анализ. Казах ви, нашето отмъщение е въпрос на време", гласи съобщението към публикацията.

Втори източник потвърди пред The ​​Post, че Ал-Саади е имал планове да преследва Иванка след убийството на Солеймани.

Ал-Саади е обвинен в заговор за предоставяне на материална подкрепа на Харакат Ашаб ал-Ямин ал-Исламия (Хайи), подкрепяна от Иран иракска шиитска бойна групировка, и на Ислямския революционен гвардейски корпус на Иран, като и двете са определени от правителството на САЩ като чуждестранни терористични организации.

Той е обвинен и в заговор и предоставяне на материална подкрепа за терористични актове и заговор за бомбардиране на място за обществено ползване.

Според съобщенията, Ал-Саади е бил заловен отчасти чрез телефонни разговори с информатор на ФБР, за когото е смятал, че е негов колега джихадист.

Той е предоставил на служителя на реда снимки и карти на еврейски центрове в Лос Анджелис и Скотсдейл, Аризона, които е планирал да атакува.

Под отговорност

Жалбата беше разпечатана във федерален съд в Манхатън миналия петък, обвинявайки ал-Саади, че стои зад стрелбата в американското консулство в Торонто и поредица от запалителни бомбардировки във Франция, Белгия, Германия и Холандия.

Информаторът го свърза с някого, за когото твърди, че е член на мексикански картел и наемен оръжеен агент, който може да извършва бомбардировки срещу еврейски цели срещу пари.

Той предложил на агента на ФБР, представящ се за член на картел, 100 000 долара, за да атакува синагога и му казал, че атаката трябва да бъде записан.

Ал-Саади е арестуван в Турция, преди да бъде доведен в САЩ, за да бъде съден.

Според съобщенията той се е усмихвал по време на явяването си в съда, но не е говорил.

Адвокатът му каза, че ал-Саади е политически затворник и военнопленник и твърди, че е преследван заради връзката си със Солеймани.

Той не се е признал за виновен и ще остане в затвора.

Ал-Саади е публикувал твърдения за отговорност за атаките в Snapchat и Telegram от името на Хайи.

Терористичната групировка пое отговорност за вълна от престъпления на запад, докато те се развиваха, но официални лица смятат, че „Хайи“ е била "създадена да изпълнява и подпомага терористичните цели на "Катаиб Хизбула“ и Корпуса на гвардейците на ислямската революция“.