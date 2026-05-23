Гечев, ПБ: Доверието към институциите минава не само през контрол

Депутатът от ПГ на "Прогресивна България" Явор Гечев коментира пред БНТ актуалните теми около бедствията, цените на храните, работата на институциите и състоянието на държавата. Според него доверието към институциите минава не само през контрол, а и през ефективна превенция и координация между различните структури.

Гечев подчерта, че при бедствия и наводнения липсата на единен координационен механизъм затруднява реакцията на държавата. "При водите не става въпрос кой е собственик на инсталацията, защото когато завали порой, той не пита кой отговаря за даденото нещо. Затова трябва според мен да има звено, което да координира всички действия по отношение на цялата верига."

Цените на храните

По отношение на цените на храните и мерките, които управляващите подготвят срещу нелоялните търговски практики, Гечев заяви, че в съвременния свят пазарна икономика не е съвсем пазарна. “И тя не е пазарна, защото ние хората я нарушаваме. Няма чисто свободен пазар. Ако има такъв, всичко ще беше чудесно”.

По думите му държавата няма амбицията директно да определя цени, а да "изсветли" веригата на ценообразуване. “Ние не се впуснахме в това да контролираме пазара, а по-скоро да ползваме най-добрите европейски практики по отношение на това да връщаме пазара какъвто е, защото той в момента има изкривяване”, категоричен е депутатът от ПБ.

Гечев заяви, че управляващите са подготвени за сблъсък с нелоялните практики, ако бизнесът не покаже готовност за партньорство. “Това, което не пише е, че ние се готвим за този дебат много дълго време, че знаем много добре моделите, които се използват по отношение на формиране на цените. Ние не търсим враг. Но ако нямаме партньорство, ако няма социалния ангажимент и отговорност към българския пазар, тогава има държава."

Според него проблемът не е само в големите търговски вериги, но именно те имат най-силно влияние върху пазара. "Концентрацията на големите вериги наистина е много голяма. Тоест, те имат значителна пазарна сила, с която могат да влияят на пазара по друг начин”.

Липсата на прозрачност е проблем

Според депутата най-големият проблем е липсата на прозрачност в крайната цена. По темата за корупцията в Министерството на земеделието Гечев призна, че проблеми има, но подчерта, че са нужни системни решения. Той даде пример с проследимостта на храните и контрола върху качеството:

"Ние сме предложили цялостен регистър по проследимост на веригата за търговия, т.е. какво влиза в държавата, къде е, къде е отишло до търговията на дребно”, каза още Гечев.

Според него подобна система би позволила по-бързо изтегляне на опасни храни от пазара. Депутатът добави още, че няма основания за масов страх сред служителите в държавната администрация.