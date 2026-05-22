Защо Гърция купува фрегати втора употреба от Италия

Докато се възстановява от финансовата криза от началото на 2010-те години, Гърция инвестира значителни средства в укрепването на гръцкия военноморски флот – най-наскоро чрез закупуването на поне две фрегати италианско производство. Гръцкото правителство даде зелена светлина за закупуването на четири фрегати от клас Carlo Bergamini от Италия. Добавянето на четирите надводни бойни кораба ще разшири възможностите на Гръцкия военноморски флот за отбрана на територията и за експедиционни операции.

По-рано през май гръцкото правителство постигна споразумение за закупуване на четири кораба от клас "Карло Бергамини" от Италия. Тази седмица Съветът за национална сигурност даде окончателното одобрение за сключването на сделката, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглуе, специализирал в специални операциии ветеран от гръцката армия (военна служба в 575-и морски батальон и щаба на армията).

Споразумението предвижда първоначална покупка на два кораба и опция за закупуване на още два. Тази схема „два плюс два“ ще разпредели разходите. Първите два надводни бойни кораба ще струват приблизително 700 млн. евро (810 млн. долара). Тази цена включва някои от основните оръжейни системи, но се очаква Гръцкият военноморски флот да закупи допълнителни оръжия и сензори за модернизиране на фрегатите, включително теглени сонарни системи CAPTAS-4, за около 110 млн. евро (128 млн. долара) повече. Първоначалният договор включва също поддръжка, резервни части и обучение на екипажа.

Вторият чифт кораби все още не е включен в бюджета, но разходите вероятно ще бъдат сходни за вторите две фрегати, ако Атина реши да продължи с покупката. Доставката на военните кораби ще се състои между 2028 и 2029 г.

И четирите кораба са втора ръка.

Първите два кораба, които ще се присъединят към Гръцката военноморска флота, са IS Carlo Bergamini, водещият кораб от класа, влязъл в експлоатация през 2013 г., и IS Virginio Fasan, вторият кораб от класа, влязъл в експлоатация също през 2013 г. В момента текат преговори между Атина и Рим по отношение на другите два кораба. Италианският флот експлоатира 10 фрегати от клас Carlo Bergamini, докато още два кораба са в процес на строителство.

Както бе отбелязано, фрегатите от клас „Карло Бергамини“ споделят своя дизайн с фрегатите FREMM (Frégate Européenne Multi-Mission), произведени във Франция, които са проектирани в партньорство между двете държави. Класът „Карло Бергамини“ обаче е построен в корабостроителници в Италия, а не е изнесен от Франция. Франция също така е изнесла FREMM в Египет и Мароко в малки количества.

FREMM е и основа за произведената в САЩ фрегата от клас "Констелация". Въпреки това, съществените промени в дизайна спрямо оригиналния европейски проект повишиха значително цената на корабите, което доведе до отмяната на проекта от ВМС на САЩ в края на 2025 г., след като бяха построени само два кораба.

ВМС на Гърция от известно време се опитват да укрепят своите способности. По време на икономическата криза в началото на 2010-те години Атина направи значителни съкращения в бюджета си за отбрана; с възстановяването си тя отново увеличи военните си инвестиции. Гръцкият флот получава ново внимание чрез три програми:

Първо, закупуването на четири чисто нови многоцелеви фрегати FDI от Франция, от които първият военен кораб вече е доставен и разгърнат в активни операции за защита на Кипър от ирански балистични ракети и камикадзе дронове;

Второ, модернизацията на четири фрегати MEKO — които от години са гръбнакът на Гръцката военноморска флота, разположени в Егейско, Йонийско и Средиземно море и участващи в бойни операции в Червено море като част от операцията на НАТО, ръководена от САЩ, срещу бунтовниците хути, дори сваляйки приближаващи се безпилотни летателни апарати за еднопосочна атака;

Трето, закупуването на четири фрегати от клас Carlo Bergamini.

След приключването на програмите за доставка и модернизация гръцкият военноморски флот ще разполага с 12 висококачествени фрегати за противовъздушна отбрана, противоподводна война и операции срещу надводни цели.