Тръмп-младши се жени този уикенд, президентът може и да не присъства

Президентът Доналд Тръмп не е сигурен, че ще може да отдели време в календара си, за да присъства на сватбата на най-големия си син този уикенд, предвид войната в Иран и "други неща“, които се случват, каза президентът пред репортери в четвъртък.

"Той би искал да отида“, каза Тръмп в Овалния кабинет, когато го попитаха дали планира да присъства на сватбата между Доналд Тръмп-младши и Бетина Андерсън, която според съобщенията ще се проведе на Бахамите.

"Казах: "Знаете ли, това не е добър момент за мен. Имам нещо, наречено Иран, и други неща“, обясни президентът на репортерите.

Малко частно събитие

Близо 12 седмици след началото на войната в Иран, Тръмп е изправен пред рекордно ниски рейтинги на одобрение на фона на нарастващото недоволство на обществеността от високата цена на бензина, хранителните стоки и други ежедневни разходи – всички засегнати от войната на президента в Близкия изток.

Изглежда, че поради тази причина президентът не е сигурен дали ще може да присъства на "малкото частно събитие“, въпреки че Тръмп е прекарал поне пет уикенда от началото на войната в Иран в голф клуба си в Мар-а-Лаго и поне три в голф клуба си в Дорал, Флорида. Според TrumpGolfTrack, поне в седем от тези случаи президентът е играл голф.

И все пак Тръмп настояваше, че присъствието на сватбата на сина му ще му спечели негативно внимание в медиите.

"Това е нещо, в което не мога да спечеля. Ако присъствам, ще ме убият. Ако не присъствам, ще ме убият фалшивите новини, разбира се. Ще се опитам да успея“, добави президентът.

Други президенти са присъствали, а понякога и са били домакини на сватби за членовете на своите семейства. Съвсем наскоро бившият президент Джо Байдън беше домакин на сватбата на внучка си, Наоми Байдън, в Белия дом през ноември 2022 г. Бившият президент Джордж У. Буш беше домакин на сватбено тържество за дъщеря си, Джена Буш-Хейгър, в Белия дом през юни 2008 г.

Сватбата на Доналд Тръмп-младши с Андерсън ще отбележи втория му брак и третия му годеж.

Синът на президента преди това е бил женен за Ванеса Тръмп, с която двойката има пет деца, а също така е бил сгоден за Кимбърли Гилфойл, която в момента е посланик в Гърция.

Доналд Тръмп-младши започва да се среща с Андерсън през 2024 г. и двойката се сгодява през декември 2025 г. Самият президент обявява, че най-големият му син, на 47 години, е сгоден за 39-годишната Андерсън, на празнично парти в Белия дом, припомня CNN.

"Надявам се, че ще имат страхотен брак“, каза Тръмп.