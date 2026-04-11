Благодатният огън пристига тази вечер в Русе ВИДЕО

Благодатният огън от Йерусалим ще пристигне тази вечер в Русе от Румъния, съобщи за БТА Русенският митрополит Наум.

По думите му светинята ще дойде от Букурещ, откъдето свещеници ще я пренесат до румънския град Гюргево, а оттам тя ще бъде приета от българска страна.

Благодатният огън ще бъде донесен в Румъния на Велика събота след постигнато споразумение с подкрепата на румънските и израелските власти.

По традиция Русенската митрополия получава Благодатния огън от Гюргево, като причината е близостта на румънския град до Русе.