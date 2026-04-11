Благодатният огън пристига тази вечер в Русе ВИДЕО

Това съобщи Русенският митрополит Наум

11.04.2026 | 18:30 ч. 1

Благодатният огън от Йерусалим ще пристигне тази вечер в Русе от Румъния, съобщи за БТА Русенският митрополит Наум.

По думите му светинята ще дойде от Букурещ, откъдето свещеници ще я пренесат до румънския град Гюргево, а оттам тя ще бъде приета от българска страна.

"Благодатният огън ще дойде от Букурещ. От там свещеници ще го донесат в румънския град Гюргево, а ние ще го получим от тях", каза Русенският митрополит Наум.

Благодатният огън ще бъде донесен в Румъния на Велика събота след постигнато споразумение с подкрепата на румънските и израелските власти.

По традиция Русенската митрополия получава Благодатния огън от Гюргево, като причината е близостта на румънския град до Русе.

