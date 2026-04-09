Оставаме без Благодатен огън тази година

Напрегната обстановка в Близкия изток ще ни остави без Благодатен огън тази година. Българска делегация нама да ходи в Йерусалим, реши Светият Синод на Българската православна църква.

„Ние имаме от Благодатния огън в синодалния параклис и в още няколко манастира в страната, както и в храма „Света Неделя“, уточниха за БГНЕС от БПЦ.

Миналата година българска църковна делегация също не летя до Йерусалим заради сложната обстановка.

Чудото на Благодатния огън

Всяка година на Велика събота на Божи гроб от небето в ръцете на Йерусалимския патриарх пада Благодатният огън. И до днес тайнството е неразгадано, въпреки че много учени са градили хипотези.

Благодатният огън символизира чудотворната светлина на Възкресението на Христос, за която говори още апостол Петър, и се смята за светиня за вярващите. Появата му в навечерието на православния Великден чрез молитвите на православния патриарх, духовенството и хилядите поклонници, се нарича „чудото на слизането на Благодатния огън“.

Подготовката за слизането на Благодатния огън започва в събота сутрин. Всяка година параклисът Божи гроб внимателно се проверява за запалителни средства, с цел да изчезне всяко съмнение, че чудото е плод на човешка ръка. Огледът правят представители на мюсюлманската общност в Йерусалим. След това вратите се запечатват с голяма пита пчелен восък. Подпечатват го духовници от католическата, арменската и коптската църква, които имат параклиси в големия храм при Божи гроб. Това е знак, че всички кандила в параклиса са изгасени.

По стара традиция единствените, които могат да получат небесния огън са православните и те го предават на другите християнски вероизповедания.

Според старо поверие, ако Благодатният огън не слезе на Велика събота, това ще е последният ден на човечеството. Храмът на Божи гроб ще бъде разрушен и ще настъпи Второто пришествие.