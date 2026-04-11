В кадър: Благодатният огън слезе в Йерусалим

Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в Йерусалим в 16:13 часа местно време, което съвпада и с българското часово време.

Вековна церемония в сърцето на Йерусалим

Християнски богомолци се стекоха в храма за традиционната церемония, която се провежда от векове. С незапалени свещи в ръце те се събират в обширната базилика от XII век, издигната на мястото, където според преданието Исус е бил разпнат и погребан.

По време на ритуала пламъкът преминава от свещ на свещ, а светлината постепенно изпълва ротондата, символично надделявайки над тъмнината.

Източноправославните християни вярват, че светлината по чудо се появява в Светата едикула, изградена на традиционно приеманото място на гробницата на Исус.

Пламъкът тръгва към православния свят

След слизането на Благодатния огън пламъкът се пренася от Йерусалим до православни общности в различни части на света.

Церемонията тази година се провежда, след като Израел премахна ограниченията за достъп до светите места в Йерусалим след обявеното прекратяване на огъня между САЩ, Израел и Иран, предаде Reuters.

След критики и повече от месец затваряне

Решението на израелските власти да ограничат достъпа до храма на Божи гроб предизвика критики от страна на Европейския съюз, както и от редица европейски държави, сред които Испания, Италия и Гърция. Българското външно министерство също изрази дълбока загриженост по въпроса.

Светите места в Стария град на Йерусалим отварят отново след повече от месец затваряне, отбелязва The Times of Israel.

Докато тълпите постепенно се завръщаха в Стария град, полицията започна подготовка за днешната церемония – ежегодно събитие, отбелязвано от православните християни в деня преди Великден, което традиционно събира огромен брой хора в храма.

От полицията съобщиха, че през последните седмици са провели срещи с християнските лидери в Йерусалим и са "засилили координацията с различните деноминации" преди събитието. Властите уточниха още, че е определен максимален капацитет, без обаче да посочат колко души ще бъдат допуснати, пише БТА.