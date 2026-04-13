Мъж загина при пожар в дома си в Мировяне

При друг инцидент е ранена възрастна жена

13.04.2026 | 10:52 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 51 г. е загинал при пожар в къща в с. Мировяне, област София. Инцидентът е станал на 12 април, а сигналът за него е получен в 4:30 ч. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПЗН). Пожарът е възникнал в стая на втория етаж и се е разпространил и в коридора. Засегната е част от стрехата на покрива.

На 12 април около 11:00 ч. в пожарната в Хасково е получен сигнал за пожар в къща в с. Голямо Асеново. При инцидента е пострадала жена на 82 г., която е обгазена от вдишан дим.

За изминалото денонощие са потушени 82 пожара. Пожарникарите са реагирали на 118 сигнала за произшествия. Регистрирани са три лъжливи повиквания.

С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които 11 в жилищни сгради; четири в транспортни средства и др. Без нанесени материални щети са възникнали 65 пожара, от които 15 в сухи треви, горска постеля и храсти, 38 в отпадъци и др.

Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции. Пожарникарите са се включили в спасяването на хора и потушаването на огън вследствие на катастрофи.

Три спасителни автомобила с екипи от пожарната в Монтана и един пожарен автомобил от Берковица са пристигнали на мястото на катастрофата между лек автомобил и тежкотоварен автомобил край село Мездрея вчера. При инцидента загинаха двама души, а трима пострадаха, предаде БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

