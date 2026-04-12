Тежка катастрофа край село Мездрея отне живота на двама души

В автомобила е имало две деца

12.04.2026 | 16:35 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Тежка катастрофа е станала в ранния следобед на разклона за берковското село Мездрея. По първоначална информация при инцидента са загинали двама души - възрастен мъж и 18-годишно момиче.

В автомобила са пътували общо петима души. Две деца - брат и сестра са транспортирани и настанени в болницата в Монтана. Едното от тях е в изключително тежко състояние и се намира в отделението по реанимация, казаха пред Нова тв от лечебното заведение. Още един от пътуващите е хоспитализиран.

Според първоначалните данни лекият автомобил не е спрял на знак "Стоп" и е навлязъл в кръстовището, където е бил ударен от товарен автомобил.

Пътният участък е затворен за движение, като автомобилите се пренасочват през Берковица. На място работят екипи на полицията и спешна помощ, като се извършва оглед и се изясняват точните причини за инцидента.

Мездрея Берковица катастрофа жертви
