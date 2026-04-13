Километрично задръстване заради аварирал камион в тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“

Временно движението в тунел „Витиня“ на автомагистрала (АМ) „Хемус“ в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради аварирал камион, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

От МВР съобщиха за БТА, че се изчаква пътна помощ, която да изтегли тежкотоварния автомобил от пътното съоръжение. Камионът е аварирал в тунел, по тази причина няма възможност за обходен маршрут, обясниха от вътрешното министерство и допълниха, че се е образувало километрично задръстване.

От 12:00 до 20:00 ч. днес ще е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона, пътуващи към София, информираха още от АПИ.

Преди почивните дни от пътната агенция посочиха, че се очаква над 190 000 автомобила да излязат от София преди Великден. Във връзка с очаквания интензивен трафик за почивните дни временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления – по магистрала „Тракия“, по магистрала „Хемус“ – в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87 км), по магистрала „Струма“ и по път I-1 в отсечката от п.в. „Симитли“ (376 км) до п.в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402 км).