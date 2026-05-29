Украинските дронове поставят на изпитание руския прехващач „Йолка“

Тъй като прецизните удари с дронове предефинират съвременната война, прехващащите дронове се превърнаха в критична отбранителна технология. Тези въздушни системи преследват и унищожават приближаващите се дронове, преди те да достигнат целите си. Войната между Русия и Украйна се превърна в основно поле за изпитване на тези системи, тъй като и двете страни ги интегрират в своите системи за противовъздушна отбрана. Украйна разполага с широка гама от прехватчи, които се използват широко срещу руските удари с дронове.

Междувременно усилията на Русия в тази област са по-ограничени, като основната ѝ система е "Йолка" - малък прехватчик на дронове от типа "изстреляй и забрави", който унищожава целите си кинетично. Откакто беше пуснат в употреба миналата година, "Йолка" е осигурил известна защита на руските войници. Въпреки това, неговият кинетичен дизайн и малките производствени количества са намалили оперативната му стойност, пише Forbes. Руският прехватчик "Йолка" е лека система с малък обсег, предназначена да се справя с широк спектър от украински дронове - от малки FPV квадрокоптери до по-големи платформи с фиксирани крила. Прехватчикът има компактен цилиндричен корпус с четири къси, фиксирани крила, разположени в X-образна конфигурация близо до задната част на корпуса. Наличните изображения показват, че корпусът е изграден от компоненти от въглеродни влакна с 3D-отпечатани структури. Според информациите дронът тежи 1,3 кг и може да достигне скорост до 230 км/ч. Той има обхват на действие до 4 км и оперативна височина до 2 км. Въпреки че "Йолка" е проектиран предимно за използване от отделни войници с ръчна пускова установка, някои варианти изглежда използват фиксирани пускови платформи, интегрирани с радарни системи. Видео, публикувано в Telegram от руското Министерство на отбраната, демонстрира процеса на разгръщане на "Йолка" за прехват на вражески дрон.

Операторът изважда "Йолка" от кутия, я зарежда в ръчна пускова система и я насочва в общата посока на приближаващия се дрон. След това операторът изважда запалката и натиска бутон, за да изстреля прехващача. След изстрелването бордовият компютър използва електрооптична камера, за да проследи контурите на целта. Докато прехватчикът се приближава, неговата система за проследяване преминава към инфрачервена камера, за да се фиксира върху компоненти, излъчващи топлина, като двигателя, батериите или електродвигателите. Вместо да използва експлозивен полезен товар, както много украински прехватчици, "Йолка" унищожава целта, като я удря с висока скорост. Този подход предлага няколко практични предимства. Липсата на експлозивен боен заряд намалява производствените разходи и опростява транспортирането. Тя също така намалява риска за операторите, които работят със системата по време на зареждане и разгръщане.

Системата за насочване "изстреляй и забрави" допълнително подобрява оцеляемостта,

тъй като операторите могат веднага да се преместят или да се скрият след изстрелването. Това се различава от много украински дрони-прехватчи, които изискват непрекъснато пилотиране в стил FPV по време на сражението и излагат операторите на опасност за по-дълъг период от време. Въпреки тези предимства, използването на "Йолка" е било ограничено. Изглежда, че "Йолка" е била разработена бързо, като са използвани търговски технологии за изкуствен интелект и обработка на изображения, вместо да се следва традиционният цикъл на доставки за отбраната. Този подход вероятно е позволил на Русия да въведе системата бързо и на относително ниска цена, но изглежда също така е наложил важни ограничения по отношение на безопасността и дизайна.

Най-забележително е, че "Йолка" не носи експлозивен полезен товар, като разчита изцяло на кинетична сила, за да унищожи целта си. Този подход намалява риска от инциденти или странични щети, ако автономната система за полет не функционира правилно. Освен това липсата на експлозиви би опростила тестването, сертифицирането на операторите и одобрението за използване във военно време.

Този подход на кинетично унищожаване е по своята същност труден, тъй като "Йолка" трябва да порази бързо движеща се, маневрена цел, докато самата тя се движи с висока скорост. Украинските дрони-прехватчи обикновено носят експлозивен товар, което им позволява да унищожават цели чрез фрагментация от взрива или ефекти от близост, без да се налага директно сблъскване. Като разчита изцяло на кинетична сила, "Йолка" изисква много по-висока степен на точност. Дори и тогава, простото удряне на дрон, особено на по-голяма мултироторна платформа, може да не е достатъчно, за да го свали. Вместо това, прехватчикът трябва да порази критичен компонент, като част от захранващата система, за да гарантира, че дронът ще се разбие.

Русия не е оповестила публично данните за ефективността на "Йолка", въпреки че нейната производителност вероятно е сравнима с тази на украинските прехващащи дронове, които постигат процент на прехват около 60% в бойни условия. Докато видеоклиповете, публикувани от руското Министерство на отбраната, показват редица успешни прехвати на "Йолка", други видеоклипове, публикувани в социалните медии, показват, че тя или пропуска дрона, или го удря, без да го сваля. В сравнение с украинските прехватчи, "Йолка" заменя експлозивния си товар с по-усъвършенствана автономна система за проследяване. Това увеличава вероятността за попадане, но намалява вероятността за унищожаване след попадане. Въпреки това, дори с усъвършенстваната си автономна система за управление на полета, лошите условия на видимост и умерените ветрове могат да причинят отклоняване на прехватчика от курса, което допълнително намалява неговата ефективност.

Въпреки че "Йолка" е специално проектирана да бъде евтина и подходяща за масово производство, тя не изглежда да е била внедрена в мащаб. Нейното използване остава ограничено, откакто за първи път беше забелязана, носена от охранителни единици по време на Парада на победата през 2025 г. в Москва.

Оттогава "Йолка" се е появявала само в няколко видеоклипа, показващи нейното оперативно използване, повечето от които бяха публикувани от руското Министерство на отбраната. Междувременно много видеоклипове от фронта, споделени от руски войници, продължават да показват, че те разчитат на пушки и ловни пушки, за да се защитят от малки дронове на близко разстояние.

По същия начин "Йолка" изглежда не играе значителна роля в руските мрежи за противовъздушна отбрана, защитаващи рафинерии и други инфраструктурни цели. Предвид ограниченията на настоящата руска отбрана срещу дронове, системата вероятно би била внедрена в много по-широк мащаб, ако беше налична в големи количества.

Ограничената видимост на "Йолка" сочи към производствени ограничения, въпреки обявеното по-рано тази година, че Русия увеличава производството.

По-специално, усъвършенстваната система за насочване зависи от оптични сензори, инфрачервени камери, бордови процесори и изчислителен хардуер, свързан с изкуствен интелект. Производството на тези компоненти се усложнява от продължаващите санкции, особено тъй като усъвършенстваните чипове и системи за изображения остават зависими от чуждестранни вериги за доставки. Дори ако тези пречки бъдат преодолени, руската отбранителна промишленост все пак ще се затрудни да достигне мащаба на производството на дронове в Украйна, което според данни достига 200 000 FPV дрона на месец. Освен "Йолка", Русия разработва няколко други системи за прехващащи дронове.

Открити източници са идентифицирали системи като прехващащия дрон "Кинжал", който е проектиран като високоскоростен кинетичен прехващач за борба с FPV дронове. Съобщенията са идентифицирали и системата за прехващане BOLT, която може да се интегрира с мрежи за откриване, базирани на радар.

Освен това руските разработчици са демонстрирали по-големи интегрирани системи за противодействие на дронове, които съчетават прехващащи дронове, радарно насочване и автономно насочване към целта. Тези системи обаче като цяло са по-малко усъвършенствани от "Йолка" и все още не са наблюдавани широко в оперативни условия. Въпреки че изостава от Украйна в определени области на дрон технологията, Русия все още притежава значителен технически опит в тази сфера.

Поради това "Йолка" трябва да се разглежда като отправна точка за руските усилия в областта на прехващащите дронове, а не като краен резултат. "Йолка" и другите руски системи за прехват ще узреят и ще продължат да се развиват, за да държат крак с напредъка в дрон технологията. С узряването на тези системи за прехват те вероятно ще играят все по-важна роля на бойното поле и ще продължат да оформят развитието на конфликта.