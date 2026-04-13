Лифтовете в Банско днес работят за последен ден за ски сезона

Много българи и гости от балканските държави съчетаха великденските празници с възможността на карат ски в Банско. Днес е последният ден, в който съоръженията работят.

122 дни е продължил зимният сезон в курорта.

Почивните дни около Великден и прекрасните условия в зимната планина дадоха възможност на скиори и сноубордисти да направят последните спускания в ски зоната. Освен родните туристи, в Банско бяха и много гости от съседните държави.

Семейство от Северна Македония с двамата им сина от години карат ски, но идват тук и през лятото:

"Отлична възможност и за ски, и за Великден. Идваме тук да отморим, да отпочинем. Ще бъде хубаво да е по-дълъг ски сезонът, докато има сняг."

Само с ден повече продължи зимният сезон, въпреки че снежната покривка във високите части на Пирин е над два метра. Причината е, че туристите рязко намаляват след Великден, а издръжката на съоръженията е много скъпа, каза за БНР маркетинг директорът на ски зоната Иван Обрейков. Той обаче подчерта, че сезонът е бил много добър, въпреки ценовите трусове и нестабилната ситуация в геополитически план.