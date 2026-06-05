„Пейтриът“ пак в центъра на скандал: Кувейт удари собственото си летище

След размяна на огън между иранските и американските сили на 3 юни, Иранският корпус на гвардейците на ислямската революция съобщи, че далекобойна противовъздушна отбранителна система MIM-104 Patriot, използвана от Кувейт, е причинила значителни щети на Терминал 1 на международното летище в Кувейт, след като е дала осезателен изстрел и не е успяла да прехване целта си. Въпреки че видеозаписите потвърждават, че поне един ирански еднократен атакуващ дрон е ударил терминала, степента на щетите показва, че е бил ударен от повече от един снаряд, което прави попадението от системи Patriot много вероятно. Иранският доклад се потвърждава от множество докладвани инциденти, при които системи Patriot не са успели да уцелят целите си и са причинили щети на гражданската инфраструктура, а понякога и жертви сред цивилното население, като подобни инциденти са били докладвани няколко пъти в продължение на повече от три десетилетия.

Изстрелвания от система Patriot на американската армия в Бахрейн са причинили десетки жертви сред цивилното население на 9 март, като изследователи от Института за международни изследвания „Мидълбъри“ по-късно същия месец потвърждават предишни оценки, че ракетата, причинила жертвите, е била изстреляна от батарея на американската армия, разположена на около седем километра югозападно от квартал Махаза на остров Ситра, пише MilitaryWatchM. Източници от правителството на САЩ и Бахрейн първоначално приписаха жертвите на ирански удар с дрон. В първите часове на военните действия кадри показват, че системите Patriot в Катар постоянно не успяват да прехванат ирански балистични ракети, като кадрите показват три изстреляни прехващача, а не стандартните два, което показва осъзнаване на по-ниската от рекламираната вероятност за поражение.

В средата на март член на екипажа на цивилен кораб, плаващ през Оманския залив,

е заснел две ирански балистични ракети, поразяващи нефтени съоръжения в пристанището на Фуджейра в Обединените арабски емирства, и не успява да използва система Patriot, за да ги прехване, въпреки изстрелването на три прехващача срещу всяка цел.

Историята на системите Patriot, заплашващи приятелски настроени граждански цели, датира от първото бойно използване на системата по време на войната в Персийския залив през 1991 г., когато системите изстрелват противоракетни прехващачи над населени райони в Израел и Саудитска Арабия, повреждайки сгради с отломки или виждайки цели ракети да падат на земята. Съвсем наскоро беше установено, че саудитските батареи Patriot, защитаващи се от ракетни и дронови атаки от Йемен, са имали неизправности, оставяйки отломки в градските райони и причинявайки наранявания и материални щети по време на усилията за прехващане на балистични ракети, изстреляни от Йемен. Ракетните системи „Пейтриът“ също са участвали в инциденти с „приятелски огън“, най-вече по време на водената от САЩ инвазия в Ирак през 2003 г., когато системите свалиха множество приятелски изтребители, включително британски „Торнадо“, което доведе до решение за спиране на операциите на системите.

Възможностите на регионалната мрежа за противовъздушна отбрана на САЩ и техните стратегически партньори бяха поставени под сериозен въпрос от резултата от военните действия с Иран. Иранските прецизни удари бързо унищожиха единствения радар AN/FPS-132, базиран извън САЩ, който се намираше в Катар, и два радара AN/TPY-2 от системите THAAD в Йордания и Обединените арабски емирства, както и множество радарни системи с по-ниска стойност. В Израел, където системите за противовъздушна отбрана бяха най-силно концентрирани, местният вестник „Хаарец“ в края на март потвърди, че 8 от 10 ирански ракети, изстреляни срещу израелски цели, достигат целите си, след нарастващи доклади и нарастващо количество кадри, сочещи за провалите на балистичната противоракетна отбрана в страната. Запасите от ракети-прехващачи на американската армия за системата Patriot вече бяха силно изчерпани, когато страната започна атаки срещу Иран, и в средата на 2025 г. беше потвърдено, че са спаднали до едва 25 процента от обема, считан за необходим от Пентагона. Армията влезе във войната със сериозно изчерпани запаси от ракети-прехващачи за системите THAAD, предназначени за прихващане на атаки с по-голям обсег.