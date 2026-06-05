Издънките на България не спират, стигнахме до 2:2 с Молдова

България продължава с неубедителните резултати и завърши 2:2 като гост на Молдова в приятелски мач, който се игра в Кишинев.

Родният селекционер Александър Димитров направи осем промени в стартовия състав в сравнение с мача в понеделник в Пловдив срещу Черна гора (0:1), като единствените титуляри бяха Димитър Велковски, Петко Панайотов и Лукас Петков.

Първата добра възможност в мача се откри пред нашите. Лукас Петков излезе на стрелкова позиция, но се затвори и все пак шутира, но вратарят на домакините успя да спаси.

В средата на първото полувреме се стигна до абсолютно същата ситуация, но този път Георги Русев излезе очи в очи с Целеаднич, но изстрелът му беше спасен. Малко по-късно обаче Русев отново се отскубна отдясно в пеналта и повторният му диагонален изстрел този път се оказа успешен и откри резултата в наша полза.

В следващите 10-15 минути домакините опитаха да отговорят, но се отчетоха само с един крайно неточен удар на Попеску и също такова изпълнение на Бодищяну от свободен удар.

В първата третина на второто полувреме Молдова вдигна глава и създаде много повече атаки, но липсваше точност.

Все пак домакините изравниха в 60-ата минута след изпълнение на ъглов удар. Богачук реализира с глава, след като беше оставен непокрит.

„Лъвовете“ създадоха отлична атака четвърт час преди края на редовното време и си върнаха преднината. Марин Петков си нагласи топката на левачката и от петнайсетина метра намери долния десен ъгъл.

В 86-ата минута обаче Молдова изравни за втори път след комедия от грешки в нашата отбрана. Галчев се опита да изчисти, но изрита топката нескопосано и при удара към него вратарят ни Шейтанов изпусна кълбото, правейки подарък на Бабогло. Капитанът на Молдова направи най-лесната добавка в живота си отблизо.

В добавеното време на мача обърканата защита на България допусна нови грешки, които можеха да донесат победата на домакините.