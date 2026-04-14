Тенчо Тенев: МВР и "Пътна помощ" са реагирали бавно за спрелия тир в тунел "Витиня"

За първи път - арест на шофьор, който умишлено блокира движението по автомагистрала “Хемус”. Инцидентът съвпадна с голямото прибиране след празниците, а стотици шофьори попаднаха в капана на задръстването.

По думите на главния секретар на МВР Георги Кандев - на шофьора е била предложена безплатна пътна помощ, но той е отказал, защото искал да използва друга фирма, за която работодателят ще плати, съобщи bTV.

„За първи път, прецедент – водач на товарен автомобил да откаже съдействие на пътните органи. Доколкото разбрах и доколкото прочетох – не съм бил свидетел на мястото на самото произшествие, пътноподдържаща фирма, е влезнала вътре в тунела. Помолили са водача на товарния автомобил да даде възможност на специализирана техника да изведе автомобила извън тунела. Той е отказал и след известно време екип на „Пътна полиция“ е отишъл на място – също са го помолили, но и на тях е отказал“. Това коментира тази сутрин пред bTV Тенчо Тенев, бивш началник на "Пътна полиция" към СДВР

“Като гледам каква колона се e образувала - от 25 км, това означава, че екипът на „Пътна полиция“ е отишъл доста по-късно на мястото на инцидента, Реакцията в такива случаи, както каза и главният секретар на МВР - задържане на водача след неизпълнение на полицейско разпореждане“, посочи Тенев.

По думите му голямо нарушение е и че товарният автомобил се е движел при забранителен знак за движение на товарни автомобили в определен участък от пътя.

„Много сериозен пътен инцидент. Много бавно са реагирали органите на МВР и на „Пътна полиция“. Знаете, че в такива моменти, когато има дълги почивни дни, винаги се струпват колони във входовете - на магистрала „Хемус“, магистрала „Тракия“, колоните са доста сериозни и трябва да има по-засилено полицейско присъствие“, смята Тенчо Тенев.

„Не мисля, че главният секретар на МВР трябва да коментира ситуацията, а да отговаря за цялостното ръководство на МВР. Трябваше началникът на „Пътна полиция“ или двамата негови заместници да коментират веднага случая“, посочи той.

Шофьорът е задържан за срок от 24 часа и тепърва предстои да се изясни защо и по какъв начин е „паркирал“ автомобила в тунела и е спрял движението.

Той ще бъде лишен и от правото си на управление заради това, че се е движел срещу забранителен знак за товарни автомобили.

„Вчера по един път от Ардино за Димитровград и на самото кръстовище в Кърджали се получи страхотно задръстване. Автомобили, които се прибират от Гърция за България през Кърджали за Стара Загора – Хасково също имаха такъв проблем в рамките на 5-6 км. Малко по-късно на Черноочене също имаше такъв проблем при една светофарна уредба. Добре, че дойдоха колеги от „Пътна полиция“, изключиха светофарната уредба и застанаха вътре на самото пътно плътно да регулират движението, за да може да се отпуши тапата. Така трябва да се реагира в такива случаи и да има живо присъствие на полицейски сили, за да се облегчава трафикът“, коментира още Тенчо Тенев.