Черешова задушница е: какви са традициите и какво е забранено

Православните християни в България ще отбележат Черешова задушница, един от най-почитаните дни за молитвен помен на починалите. Датата тази година идва в края на май, защото Задушницата е в съботата преди Петдесетница, която през 2026 г. се пада на 31 май. Официалният църковен календар на Българската патриаршия потвърждава именно тази последователност: Задушница на 30 май и Петдесетница на следващия ден. В народната памет това време е натоварено с особена нежност: вярва се, че душите на починалите са близо до живите, че споменът за тях трябва да бъде изречен, а молитвата, отправена с чисто сърце.

Името „Черешова“ идва от най-разпознаваемия сезонен знак, първите череши, които в България узряват около това време.

Българската патриаршия отбелязва, че на панихидата освен традиционните погача, вино и жито се раздават и череши „за Бог да прости“. Така плодът не е просто храна, а символ на пролетната пълнота, на живота, който продължава, и на благодарността към онези, които вече не са сред нас.

В православната традиция Задушница е ден за заупокойна молитва, за посещение в храма, за записване на имената на починалите близки и за панихида. Църквата учи, че молитвата за покойниците е израз на любов, която не се прекъсва от смъртта. Затова на този ден хората палят свещи, молят се, носят жито, хляб, вино, череши и други храни, които се раздават с думите:

„Бог да прости“.

Вечерта е подходящо семейството да се събере около трапезата и да си спомни за своите близки, които са починали.

Не е прието да се оставя храна на гробищата или да се носи там, както и да се консумира алкохол на място. По време на събиранията е добре да се избягват прекомерното ядене и употребата на алкохол.

На Черешова задушница не се организират сватби. Също така трябва да се избягват конфликти, грубо поведение и тежък физически труд, включително работа на полето.