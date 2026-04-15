Пушене в леглото причинило пожар във Варна, мъж е загинал

Мъж пострада от огъня във Велико Търново

15.04.2026 | 09:16 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Един човек е загинал, а друг е пострадал при пожари в страната през изминалото денонощие, съобщи Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН).  

При пожар в апартамент във Варна е загинал мъж на 55 години. Екипите на пожарната са разбили входната врата и са открили човека с изгаряния по лицето, паднал между легло и вратата на стаята. Той е изкаран и предаден на екип на „Спешна помощ“, който е установил, че мъжът е починал. Причина за пожара е тютюнопушене в леглото.

При пожар в апартамент във Велико Търново е пострадал мъж на 43 години. Причина за пожара е техническа неизправност в климатично тяло.  

Общо 58 пожара са потушени в страната през последните 24 часа. Материални щети има при 21 пожара, от които осем – в жилищни сгради. 

Пожарните екипи са реагирали на 92 сигнала за произшествия. Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, а 25 – при оказване на техническа помощ.

Три лъжливи повиквания са получили в пожарната през изминалото денонощие, отбелязва БТА.

