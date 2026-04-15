БАБХ: Пресечен е евентуален незаконен внос на овце от Гърция

Вносът на живи животни от южната ни съседка е абсолютно забранен заради шап и шарка там

15.04.2026 | 10:15 ч. Обновена: 15.04.2026 | 10:17 ч. 3
БАБХ

Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Кърджали, и гранични полицаи предотвратиха евентуален незаконен превоз на овце от Гърция. Вносът на живи животни от южната ни съседка е абсолютно забранен заради наличието на шап и шарка там, съобщиха от Агенцията. 

Петте овце са открити при рутинна проверка на пътя Маказа – Нимфея в микробус с българска регистрация. Те са били без задължителната ушна маркировка и без придружаващи ветеринарномедицински документи, удостоверяващи произхода и здравния им статус. 

Свързани статии

В хода на проверката шофьорът е заявил, че животните са от село Чорбаджийско. Извършената последваща проверка на място е установила обаче, че това не отговаря на истината.

Предвид липсата на идентификация и документи, както и поради невъзможността да бъде установен произходът им, съществуват основателни съмнения, че животните са нелегално вкарани в България от Гърция.

С оглед опазване на животновъдния сектор в България и в съответствие със Закона за ветеринарномедицинската дейност животните са евтаназирани по хуманен начин. Шофьорът на микробуса е задържан от полицията за 24 часа. 

БАБХ напомня, че транспортирането и търговията с животни без необходимата идентификация и документи са сериозни нарушения на законодателството и крият риск от разпространение на заболявания.

