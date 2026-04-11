800 заклани агнета издирва БАБХ

Засилен контрол преди Великден

11.04.2026 | 10:47 ч. 17
БГНЕС

БГНЕС

800 заклани агнета, насочени за унищожаване заради липса на здравна идентификация и съпътстващи документи, изчезнаха от месокомбинат в Свищов. Това се случи само два дни, след като инспектори на Българската агенция по безопасност на храните спряха частично дейността на предприятието заради нарушения. 

По информация на собственика агнешките трупове са били натоварени през нощта и изпратени към екарисаж в Гърция. Проверката обаче показва друго - в този период посоченият автомобил не е бил в района на Свищов, а в друга част на страната.

Законът изисква месо да се насочва към екарисаж по строго определена процедура – с комисия и при задължително третиране, което да изключи възможността за последваща употреба. Към момента няма данни тези действия да са изпълнени.

По време на проверките е установено още, че по документи част от агнетата са били транжирани в предприятието. Не е изключено количества от тези партиди да са достигнали до търговската мрежа. Издирването на липсващите количества и изясняването на тяхното движение продължава в координация с компетентните органи. 

БАБХ ще информира за резултатите от разследването. 

Контролът в търговската мрежа е засилен, включително и в празничните дни, с цел защита на потребителите и гарантиране на безопасността на храните. / БГНЕС

