Румънски бус и кола се удариха на „Струма“, 4 души са ранени

Тежка катастрофа е станала на километър 50 на магистрала „Струма“, ударили са се румънски бус и лек автомобил, съобщава МВР.

Четирима души - две жени и две деца, са пострадали при инцидента, като те са пътували в лекия автомобил. Ранените са настанени в болница в Дупница.

Движението в участъка се в посока София се осъществява в изпреварващата лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".