17-годишно момче загина след удар в дърво край Карлово

Трагедиите на пътря се увеличиха с още една, след като 17-годишно момче загина след катастрофа край Карлово. Тя е станала вчера след 18 часа в отсечката между Розино и Кърнаре.



BMW, шофирано от 18-годишен с два месеца стаж, излязло извън платното за движение и се блъснало последователно в мантинела и дърво.

Водачът и двама негови спътници на 17 и 15 години са били транспортирани в болница, а малко по-късно от там е съобщено за смъртта на 17-годишното момче.

Алкохолната проба на шофьора е отрицателна, взета му е кръв за химически анализ.

Полицията разследва причините за пътната трагедия.