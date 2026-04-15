17-годишно момче загина след удар в дърво край Карлово

Зад волана е бил 18-годишен с два месеца стаж

15.04.2026 | 09:46 ч.
Снимка: БГНЕС

Трагедиите на пътря се увеличиха с още една, след като 17-годишно момче загина след катастрофа край Карлово. Тя е станала вчера след 18 часа в отсечката между Розино и Кърнаре. 
 
BMW, шофирано от 18-годишен с два месеца стаж, излязло извън платното за движение и се блъснало последователно в мантинела и дърво. 

Водачът и двама негови спътници на 17 и 15 години са били транспортирани в болница, а малко по-късно от там е съобщено за смъртта на 17-годишното момче. 

Алкохолната проба на шофьора е отрицателна, взета му е кръв за химически анализ.

Полицията разследва причините за пътната трагедия.

