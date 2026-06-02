Как Иран накара Тръмп да спаси "Хизбула"

Иранският режим започна в понеделник, като хвърли гаечен ключ в преговорите със САЩ, а президентът Тръмп прекара остатъка от деня в надпревара да задоволи искането на Иран. Резултатът е ново прекратяване на огъня в Ливан, спасяващо "Хизбула" за момента, въпреки че терористите не спазиха първото прекратяване на огъня дори за ден.

"Хизбула" започна тази война с Израел на 2 март, стреляйки по войници и цивилни цели по заповед на своите ирански покровители. Първото прекратяване на огъня в Ливан беше обявено на 17 април, след като иранският режим заяви, че израелският ответен удар срещу "Хизбула" пречи на повторното отваряне на Ормузкия проток. Тръмп оказа натиск върху Израел и осигури прекратяване на огъня, но Иран се отказа от Ормузкия проток, а неговият марионет от "Хизбула" продължи да стреля, пише редакционната колегия на WSJ.

В отговор Израел избягва да атакува бастиона на "Хизбула" в Бейрут, за да не попречи на преговорите между САЩ и Иран. Ударите на "Хизбула" се засилиха, достигайки средно 125 ракети и 49 дрона, изстрелвани по Израел всеки ден миналата седмица. Никоя държава не може да живее с това. В понеделник премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че Израел ще разшири отмъщението си срещу Дахия. Израел издаде заповед за евакуация на цивилни.

Влиза Иран. В понеделник държавните медии съобщиха, че режимът е спрял да обменя съобщения със САЩ поради израелските атаки в Ливан. Министърът на външните работи на Иран заяви, че това представлява нарушение на прекратяването на огъня от страна на САЩ.

Безсрамието винаги е поразително. Иран многократно е нарушавал прекратяването на огъня от 7 април със САЩ, като е изстрелвал дронове и ракети по търговски кораби, американски сили и държави от Персийския залив. През последните дни той свали американски дрон над международни води и изстреля балистични ракети по американските сили в Кувейт. През цялото това време Тръмп ограничи американските реакции до самозащита и настоя, че прекратяването на огъня все още е в сила.

В отговор на заплахата на Иран да прекрати преговорите, Тръмп отговори твърдо. Но действията на президента показват, че го интересува. След дълги разговори с Нетаняху и ливанските събеседници, в понеделник следобед Тръмп обяви ново прекратяване на огъня в Ливан:

"Те се съгласиха, че всяка стрелба ще спре", написа той в Truth Social.

Ливан и Израел предположиха, че сделката е само частична. Докато "Хизбула" не атакува израелска територия, Израел няма да атакува терористите в Дахие, каза Нетаняху. Това е рецепта за управление на конфликта, ограничавайки го до Южен Ливан, където и двете страни очакват да продължат борбата.

Това е достатъчно засега за Израел, който спечели превъзходство в Ливан през последните дни и би могъл да използва време, за да изгради защита срещу дронове с оптични влакна. Но столицата на "Хизбула" отново е пощадена от последствията от собствените действия на групировката. Иран печели убежище на своя посредник.

Всеки път, когато пожелае, Иран може да каже на "Хизбула" да спре стрелбата и да прекрати войната, която Израел няма желание да води. Вместо това, той насърчи огъня на "Хизбула", за да може да прекъсне преговорите със САЩ, когато Израел неизбежно отговори със сила. Режимът има два интереса тук: да защити своя терористичен посредник, докато атакува Израел, и да се съпротивлява на промените на САЩ в проекта за меморандум за разбирателство, за които съобщихме в четвъртък.

Иранският режим разглежда това като една война и изпитва Тръмп на всички фронтове. Ако стреля по американските сили в пролива или Персийския залив, ще се опита ли той все пак да спаси прекратяването на огъня? Ами засилени атаки срещу Израел? Ами твърдение за отказ от преговорите? Във всеки случай Тръмп е избрал да избягва ескалация и да продължи да говори. Ако не изпрати различно послание, ще бъде трудно да се накара режимът да се съобрази със сделката, независимо какво обещава сега.