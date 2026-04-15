„Да, България“ подаде сигнал за рисково разходване на публични средства

„Да, България“ подава сигнал до Сметната палата и ВКП за съмнения за рисково разходване на публични средства

Съпредседателите на “Дa, България” Божидар Божанов и Ивайло Мирчев подадоха сигнал до Сметната палата и Върховната касационна прокуратура с искане за незабавна, пълна и обективна проверка на данни за авансови плащания по обществени поръчки, извлечени от официално публикувана информация на Министерството на финансите.

Повод за сигнала са данни, според които по най-малко 74 обществени поръчки е извършено 100% авансово плащане към изпълнителите. Особено тревожен е конкретен случай по договор на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, при който при договорна стойност от 254,4 хил. евро е отчетен аванс от 358,5 хил. евро, или 140,9% от стойността на договора, като едновременно с това са предвидени и допълнителни плащания през 2026 г. в размер на още 206,3 хил. евро.

В сигнала се настоява компетентните институции да проверят всички договори със 100% или по-високо авансово плащане, включително правното основание за плащанията, наличието на обезпечения, реалното изпълнение по договорите, счетоводното им отразяване и евентуални данни за безстопанственост, неизгодни сделки или други престъпления против финансовата дисциплина и публичния интерес.