МФ публикува пълна база данни с над 7000 обществени поръчки

По време на брифинг министър Георги Клисурски съобщи, че Министерството на финансите ще публикува пълна база данни с всички обществени поръчки в държавата, така че всички граждани и медии да могат да се запознаят с тях.

Публикуваните данни ще са за над 7000 обществени поръчки на обща стойност над 30 милиарда евро. "Целта е всички да имат достъп до тази информация по напълно прозрачен начин", подчерта Клисурски.

Служебният министър на финансите добави, че при встъпването си в длъжност през февруари е поискал от всички ведомства информация за техните обществени поръчки, за да може там, където има проблеми - изпълнението им да бъде спряно.

"Вече установихме нередности при някои поръчки, но днес публикуваме абсолютно всички над 7 000, за да може да се осъществява граждански контрол върху публичните разходи", обясни Клисурски и даде още подробности:

“За 1 104 поръчки, освен стойността, са предоставени и данни за вече извършените разплащания и изплатените аванси – това е сума, преведена без предоставена услуга. За 6 000 от поръчките има сключени договори, а за 1 000 поръчки - все още няма подписи. "Ние сме призовали тези 1 000 да се разгледат, и там, където се установи, че документацията не е изрядна, да се коригира или прекрати", заяви министърът.

4,4 млрд. евро аванси

Клисурски отчете, че от тези 30 милиарда евро, над 4,4 милиарда евро са за платени аванси. "Голяма част от тях са към Министерство на отбраната и Агенция “Пътна инфраструктура“. "Например за проекта “Хемус“ към АПИ има 1 милиард евро аванси”.

По думите му има много високи аванси - над 140 поръчки са с аванс 50% от стойността и 330 с 20%.

"Направили сме и няколко таблици с големи общи поръчки - те са 820. Има и информация за дължимите средства, които трябва да се разплатят тази година - 5,6 милиарда евро. Това е важно за бюджета за 2026 г., за да се види дали тези разходи могат да бъдат покрити, и евентуално някои да отпаднат", подчерта Клисурски.

Вече са възложени 62 инспекции за поръчки, при които има проблеми, уточни финансовият министър.