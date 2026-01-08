КЗК проверява за картел при обществени поръчки на храна в болниците

Екипи на Комисията за защита на конкуренцията извършват проверки на място в офиси на фирми по разследване за картел при обществени поръчки за доставка на храна в болници.

Проверките на място се извършват със съдействието на служители от отдел „Специализирани полицейски сили“ към МВР и след получено съдебно разрешение от Административен съд София-област.

Проверките на място са в рамките на производството на КЗК за установяване на евентуално извършено нарушение по чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, изразяващо се в забранено споразумение с цел манипулиране на процедури по обществени поръчки с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна по различни диети за болнично хранене“.

Производството е образувано след постъпил на 2 октомври 2025 г. в антимонополния орган сигнал от народния представител Васил Пандов. В сигнала се изразяват съмнения за манипулиране на процедури по обществени поръчки за храна за лечебни заведения от страна на фирмите „Мастър-пик“ ЕАД, „Болкан мийл“ ЕООД и „Парти фууд“ АД.

Членът на КЗК Жельо Бойчев заяви по време на брифинг днес в София, че в рамките на няколко месеца комисията е извършила мащабно пазарно проучване, включително анализ на обществените поръчки през последните години. По думите му са събрани множество данни, които дават основания за образуване на производство.

Той обясни, че разследването е за т.нар. съгласувани практики, сред които манипулиране на търгове, предварително разпределяне на пазара, предварително договаряне на цени и предопределяне на печеливш участник.

Според Бойчев тези практики водят до сериозно изкривяване на конкуренцията и в крайна сметка ощетяват както възложителите, така и пациентите, като се разходват неефективно публични средства.

Жельо Бойчев съобщи още, че към момента се проверяват дейността и адресите на трите фирми на територията на София, като проверките обхващат доставката на храна за по-голямата част от столичните лечебни заведения. По думите му разследването обхваща период от няколко години назад - за периода 2022 г.-2025 г.

Относно възможните санкции Бойчев заяви, че е рано да се говори за конкретни наказания, тъй като наличието на картел трябва да бъде доказано в рамките на производството. Той припомни, че законът предвижда сериозни санкции, обвързани с оборота на дружествата.

По думите му пациентите могат да бъдат ощетени както чрез по-ниско качество на храната, така и чрез липсата на реална конкуренция, което ограничава избора и води до неефективно разходване на средства.

В предварителното проучване са установени достатъчно данни, които насочват към една от формите на забранено споразумение под формата на тръжни манипулации, а именно „разпределяне на пазари“ – спечелване на обществените поръчки от този конкурент, на когото е „разпределен“ конкретният възложител.

"Друга форма на съгласуваност между дружествата, която се наблюдава, са т.н. „оферти за прикритие“, които се използват, за да се създаде привидно впечатление за наличие на конкуренция и процедурата да не бъде прекратена при подадена само една оферта", обявиха още от КЗК.

Събраните при проверките на място преки и косвени доказателства ще бъдат приобщени към тези, установени до момента в производството за установяване на картел за манипулиране на обществени поръчки за доставка на болнична храна.

При извършване на внезапни проверки на място служителите на националния орган по конкуренция разполагат с правомощия да получават достъп, преглеждат и изземват всякакви документи и записи, свързани с дейността на дружествата, независимо от носителя, на който се съхраняват. По време на проверките служителите използват и специализирана техника (форенсик лаборатория) за възстановяване, удостоверяване на автентичност и анализ на цифрова информация, представляващо точно копие (форенсик имидж) на конкретния носител на тази информация.

След приключването на процесуалните действия по преписката КЗК ще се произнесе в рамките на законоустановената си компетентност, посочват от антимонополната комисия.